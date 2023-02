Du 20 au 24/02/23, votre forfait 3 jours au Festival du Bout du Monde 2023 à gagner !

Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 4 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : un forfait 3 jours au Festival du Bout du Monde en Presqu'île de Crozon Aulne Maritime 2023

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival du Bout du Monde 2023 en Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime

Rendez-vous est pris pour les 4, 5 et 6 août 2023, en Prairie de Landaoudec, Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime pour un nouveau tour d’horizon musical et métissé.

Une 23e édition en ligne de mire pour l’équipe organisatrice du Festival du Bout du Monde et déjà un évènement à noter dans l’agenda des fidèles festivaliers.

L’alchimie séduisante proposée par le Festival sera comme on peut s’y attendre un mélange entre belles pointures et découvertes musicales du monde entier.

23è Festival du Bout du Monde les 4, 5 & 6 août 2023

Découvrez la programmation complète du Festival du Bout du Monde 2023 en direct et en exclusivité sur France Bleu Breizh Izel le vendredi 17 mars entre 16h00 et 18h00 depuis le Centre Culturel l'Améthyste à Crozon