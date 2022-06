Du 20 au 24 juin 2022 gagnez votre séjour Homair Vacances dans un camping-village

Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022, entre 11h00 et 12h00, jouez au 02 31 44 48 44 avec Nathalie MOREL et Sylvain COTIGNY

A gagner :

Un séjour de 2 nuits à une semaine en mobil home "classic" 2 chambres 4/6 personnes dans l’un des campings suivants :

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Le Val de Durance (Vaucluse, Cadenet)

Les Rives du Luberon (Vaucluse, Cheval-Blanc)

La Baie des anges (Bouches-du-Rhône, La Ciotat)

Marina Paradise (Var, Cogolin)

Les Lacs du Verdon (Var, Régusse)

Occitanie

La Presqu'île de Barcarès (Pyrénées-Orientales, Le Barcarès)

Le Soleil des Landes (Les Landes, Lit-et-Mixe)

La Palmeraie (Pyrénées-Orientales, Torreilles)

Les Sablines (Hérault, Vendres)

Grand Est

Le Lac des Vieilles Forges (Ardennes, Les Mazures)

Nouvelle Aquitaine

Le Soleil des Landes (Les Landes, Lit-et-Mixe)

Le Val d’Ussel (Dordogne, Proissans)

Ile-de-France

Paris Est (Val-de-Marne, Champigny)

Bretagne

Le Domaine de Ker’Ys (Finistère, Saint-Nic)

Corse

Marina d’Erba Rossa (Haute-Corse, Ghisonaccia) - hors période du 18/06/2022 au 17/09//2022

Normandie

Camping Marvilla Parks - La Vallée ( Calvados Houlgate)

Toboggan - Homair

Séjour valable jusqu’au 31 octobre 2022, sous réserve de disponibilités, hors périodes du 02/07/2022 au 27/08/2022.Ce séjour ne comprend pas les frais de bouche, de transport, taxes de séjour, assurances ainsi que tous autres frais engendrés lors du séjour, notamment les cautions obligatoires et frais relatifs aux options, activités et animations. A défaut de disponibilités dans le camping choisi, sur le type de mobil-home cité ci-dessus, aux dates souhaitées, de nouvelles propositions pourront être faites par la société HOMAIR VACANCES au gagnant. Le gagnant ne pourra en aucun cas céder son séjour, le reporter à une date ultérieure à la limite fixée dans le présent article ou à demander une quelconque compensation financière en cas d’abandon du gain, non disponibilité du séjour souhaité ou annulation du séjour réservé, pour quelque cause que ce soit.

Homair Vacances, c'est 30 ans d'expérience, 140 destinations à travers l'Europe, plus de 120 000 familles chaque année. Pour un week-end au soleil, un séjour de quelques jours, d'une semaine ou plus, choisissez la destination de vos futures vacances en France, en Espagne, en Italie, en Autriche ou en Croatie.