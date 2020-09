Du 21 au 25/09/20, 1 Séjour aux Petites Maisons Arin à Paimpol avec activités loisirs à gagner ! Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 25/09/20 avec 1 Séjour Week-end pour deux personnes aux Petites Maisons Arin les pieds dans l'eau Pointe de Kérazic à Paimpol à gagner en partenariat avec l'Office de Tourisme Guingamp - Baie de Paimpol !

Weekend 2 nuits petits déjeuners inclus du vendredi au dimanche en location aux Petites Maisons Arin, les pieds dans l'eau à la pointe de Kérarzic à Paimpol pour 2 personnes, avec des activités de loisirs pour permettre de découvrir & de profiter pleinement de la destination touristique :

Hébergement : Les Petites Maison Arin à Paimpol (location 2 nuits)

Les Petites Maisons Arin à Paimpol

Bienvenue aux Petites Maisons Arind, installées au cœur de la pointe de Kerarzic, entre la plage et la Ferme marine paimpolaise, l’entreprise ostréicole familiale. Posées au bord de l'eau, elles permettent de vivre en toute quiétude au rythme des marées. Située dans un espace protégé par le Conservatoire du Littoral, cette petite presqu’île offre plusieurs visages : ’un côté les parcs à huîtres, de l’autre la plage. On peut aussi aller sur l’estran, pêcher à pied ou juste rêver, le nez au vent, en admirant la silhouette de l’île Saint-Riom…

Saint-Riom - s.arin17

Le GR®34 à votre porte. Toute l’année, on peut randonner et Kerarzic se trouve sur le sentier des douaniers (GR®34). Si on l'emprunte vers l'ouest, on arrive en quelques minutes à l'abbaye de Beauport. On peut poursuivre la balade sur la côte, vers la pointe Guilben puis le port de Paimpol. Si l'on part vers l'est et les falaises de Plouezec, le sentier est plus sportif. Il chemine sur une côte plus sauvage et s'ouvre sur la baie de St Brieuc.

ACTIVITÉS

Balade en bateau avec Le Passeur du Trieux

Le Passeur du Trieux

Embarquez à bord du Passeur du Trieux pour découvrir la rivière du Trieux et son estuaire, zone de navigation classée Natura 2000.

Vous avez le choix entre :

La balade en Rivière C'est une croisière magique sur les eaux calmes et abritées de la rivière du Trieux. Découvrez au fil des méandres tous les secrets de cette ancienne voie maritime, écrin de beauté naturelle protégée, avec Le château de la Roche Jagu, les moulins à marée, la maison de l'affaire Seznec et une vue étonnante du pont de Lézardrieux. L'écluse de Pontrieux, un passage incontournable pour accéder à cette cité de caractère, nommée la petite Venise du Trégor par son patrimoine de 50 lavoirs restaurés.

Ou

La balade en Estuaire Après la traversée du port de Lézardrieux dominé par la maison de Georges Brassens, le voyage continu sur la partie aval de la rivière du Trieux, vers l'estuaire, en découvrant la route des phares, jusqu'au port de pêche de Loguivy de la mer. Puis changement de cap pour emprunter le chenal du Vincre, à l'ouest immédiat de l'île de Bréhat. Le retour vers le port offre un joli panorama sur les viviers flottants à crustacés, de la Roche aux Oiseaux, les fermes aquacoles et les moulins à marée.

½ journée location de VTT à la Station Sports Nature de Belle-Isle-en-Terre

VTT - Emmanuel Berthier

C’est dans un environnement préservé que la Station Sports Nature située aux coeur de la vallée du Léguer - entre rivière, bocage, forêt et patrimoine remarquable - vous propose de découvrir l’activité VTT. Elle dispose de pas moins de 200 kilomètres de sentiers balisés. Les 15 circuits proposés sont l’occasion de découvrir les communes de Plougonver, La Chapelle-Neuve, Tréglamus, Louargat, le magnifique patrimoine de Loc-Envel, les forêts de Coat-an-Noz, Coat-an-Nay, de Beffou et les rivières du Guic, du Léguer ou du Jaudy… Les plus sportifs pourront pédaler jusqu’au sommet du Ménez Bré pour une vue panoramique incroyable sur la vallée. Afin de rendre les choses agréables, vous aurez le choix entre VTT « classique » ou à assistance électrique. Info + : Selon la saison, la station Sports Nature c’est aussi : - de la randonnée en autonomie sur les nombreux chemins du secteur ; - des randonnées animées pour découvrir les paysages, la faune et la flore, et le patrimoine ; - la découverte de la course d’orientation ; - la pratique du tir à l’arc nature (à partir de 8 ans).

Centre d'Art Gwinzegal - Alexandre Lamoureux

Visite du Centre D’art Gwinzegal avec accueil VIP à Guingamp Abrité dans les murs de l’ancienne prison restaurée de Guingamp datant du XIXème siècle - unique en Europe - les activités du Centre d’art Gwinzegal se déclinent autour de la photographie et de ses multiples facettes. La création artistique, la rencontre et la pédagogie sont au coeur de son activité qui le fait rayonner au niveau national et international, entre résidences d’artistes, expositions, édition et actions vers les publics. Depuis plus de 10 ans, le Centre d’art propose un espace propice à l’expression et à la réflexion. C’est un accueil VIP qui vous sera réservé lors de votre visite : accueil par un médiateur, explication sur l’exposition du moment et quelques souvenirs offerts par le Centre d’Art.