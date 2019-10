Du 21 au 25/10/19, 1 séjour en demi-pension à La Butte à Plouider & Comptoir de La Butte à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Profitant d’un emplacement privilégié face à la baie de Goulven, La Butte affiche désormais tous les codes d’un luxe authentique tourné vers le bien-être et la gourmandise. Calme, luxe et volupté règnent à l’hôtel 4 étoiles pour vous inviter au lâcher prise...

Plouider, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 25/10/19 avec 1 séjour pour deux personnes en demi-pension à La Butte à Plouider & Comptoir de La Butte à gagner !

La Butte à Plouider - Pascal Léopold

Le séjour pour deux personnes comprend :

Valable 6 mois sur réservation, non remboursable, non échangeable et selon les disponibilités, hors samedis & hors vacances scolaires

La Butte à Plouider | Plat Comptoir de La Butte - Matthieu Cellard

Profitant d’un emplacement privilégié face à la baie de Goulven, La Butte affiche désormais tous les codes d’un luxe authentique tourné vers le bien-être et la gourmandise. Destination à part entière, la maison reste celle du bonheur à partager, autour de bons produits, d’une recette inspirée ou, tout simplement, en s’imprégnant de l’atmosphère vivifiante qui souffle sur cette Côte des Légendes. Calme, luxe et volupté règnent à l’hôtel 4 étoiles pour vous inviter au lâcher prise. L’établissement dispose de deux restaurants : La Table de La Butte, restaurant gastronomique distingué par une étoile au guide Michelin, proposant une carte à forte identité régionale, et le Comptoir de La Butte, bistrot et épicerie fine valorisant des produits bruts sur une carte courte, des chambres contemporaines et confortables aux tonalité douces et chaleureuses et d’un Spa reposant et relaxant classé 5 Lotus par le label Spa de France.

