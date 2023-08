Du 21 au 27 août, de beaux cadeaux à remporter sur France Bleu Bourgogne

Nous vous proposons :

- des repas à l'occasion de la Foire de Montbard qui se déroule du 31 août au 3 septembre

- des places pour la projection privée "Antigang : la relève" au ciné Pathé de Dijon le 22 août

Antigang : La Relève - Bande-annonce officielle (VF) | Disney+

- Des places pour le film Hypnotic, séance au choix au ciné Cap Vert de Quetigny ou cinéma Pathé de Dijon

- Des pass famille pour participer au Vélotour à Dijon le 3 septembre

- Des places pour le match DFCO/Avranches le vendredi 25 août à 19h30, participez également au concours de pronostic organisé par France Bleu Bourgogne et gagner des cadeaux. En savoir plus

- Des entrées pour profiter d'activités extérieures au parc de l'Auxois, au parc des Combes du Creusot ou encore à l'Ecodrome au parc de la Colombière à Dijon,

Parc de l Auxois

- Du lundi au vendredi, entre 10h et 11h, écoutez les guides de Côte-d'Or attractivité et gagnez des activités ludiques : visite et concert au château de Bussy Rabutin, des repas à l'hôtel restaurant du Roy à Aisey-sur-Seine et au restaurant le Refuge à Marcenay, une place pour l'offre" Cavage et déjeuner de saison" et des cours "samedi dégustation" à la Maison Mille Truffes, des entrées pour l'exposition Voyages, voyages au château de Sainte Colombe-en-Auxois

- Des bons d'achat de 40€ pour participer au Fantastic pic-nic à l'abbaye de Fontenay et fêter avec nous les 40 ans de France Bleu Bourgogne

- Tout au long de la semaine, des paniers garnis avec notre partenaire Vive la Bourgogne-Franche-Comté et des pass découverte annuels pour découvrir la Bourgogne-Franche-Comté

- Avec nos experts jardin, repartez avec de beaux livres de jardinage : Incroyables plantes sauvages aux éditions Larousse ou Mon potager de vivaces de la maison d'édition Terre Vivante

Pour jouer, un seul numéro 03 80 42 15 15