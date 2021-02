Du 22 au 26/02/21, 1 séjour hébergement insolite Ekolobreizh dans la cabane dans les arbres Kergwan à gagner !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 26/02/21 avec 1 week-end hébergement insolite Ekolobreizh pour 6 personnes dans la cabane dans les arbres Kergwan à Saint-Goazec à gagner !

Cabane dans les arbres Ekolobreizh à Saint-Goazec

Vous êtes orienté vers le tourisme durable ? Vous êtes proche de la nature ? Nous avons ce qu’il vous faut pour vos prochaines vacances… "Notre premier hébergement insolite écologique est une cabane spacieuse accessible aux personnes à mobilité réduite et électrosensibles. Son nom Kergwan signifie logis des hiboux en Breton. Cette dernière est réalisée en bioconstruction. Elle est entièrement sûre. Les deux grands chênes porteurs de la cabane ont été élagués et contrôlés par un expert qui a garanti leur fiabilité. Grâce à une passerelle sécurisée d’une pente de 4%, son accès est facilité pour les personnes handicapées, les enfants et les poussettes".

Ekolobreizh Cabane dans les arbres Kergwan à Saint-Goazec - Cheyenne

La cabane est équipée d’un poêle à bois, ce qui lui permet d’accueillir des visiteurs toute l’année

Sa capacité : Cette cabane dans les arbres est assez grande pour accueillir des familles ou des groupes (jusqu’à 9 personnes) (ajout de 2 lits bébé à barreaux possible)

Superficie : 57 m² intérieur et 25 m² de terrasse extérieure couverte. La terrasse offre une vue magnifique sur la prairie, le jardin en permaculture, les montagnes boisées et la rivière de l’Aulne canalisée…

Sa disposition : Ce gîte insolite est tout confort et possède

un salon séjour (16 m²) avec table 12 places rétractable. La nuit, il est transformable en chambre avec 2 lits de 90/200 cm rabattables

une chambre (6 m²) adaptée aux fauteuils roulants avec un lit de 90/200 cm

une chambre (9 m²) avec 2 lits de 90/200 cm que l’on peut jumeler ou séparer (adapté aux fauteuils également)

une chambre (11 m²) avec 4 lits superposés de 90/200 cm

une salle d’eau (8 m²) avec toilettes sèches appropriée aux personnes à mobilité réduite : 2 vasques et douche à l’italienne & un 2ème toilette pour les valides

une cuisine toute équipée (7 m²) (gazinière, four, évier double bac, lave-vaisselle, électroménager, frigidaire/congélateur, placards de rangement)

une grande terrasse couverte (25 m²) avec ensemble salon de jardin

Matériel fourni : linge de lit, linge de toilette, vaisselle

Validité du week-end : 1 an