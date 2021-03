Du 22 au 26/03/21, 1 séjour Homair Vacances en mobil home "4/6 personnes" à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Les mobil-homes vous garantissent des vacances au plus proche de la nature, de véritables petites maisons fonctionnelles, Homair Vacances garantit le confort et l'intimité de toute la famille tout en préservant le charme des vacances en plein air... A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 26/03/21 avec 1 séjour Homair Vacances de deux nuits à une semaine en mobil home "4/6 personnes" à gagner !

Conditions de séjours HOMAIR 2021 Séjour(s) de 2 nuits à une semaine en mobil home « 4/6 personnes Bungalow » valable jusqu’au 31 Octobre 2021, sous réserve de disponibilités, hors périodes du 12/05/2021 au 16/05/2021 ainsi que du 07/07/2021 au 01/09/2021 dans l’un des 15 campings suivants :

Cadenet – Le Val de Durance

Cheval Blanc – Les Rives du Luberon

La Ciotat – La Baie des Anges

Le Barcarès – La Presqu'Île de Barcarès

Les Mazures – Le Lac des Vieilles Forges

Lit et Mixe – Le Soleil des Landes

Mirepeisset – Le Val de Cesse

Proissans – Le Val d’Ussel

Paris-Champigny – Paris-Est

Port-Cogolin – Marina Paradise

Régusse – Les Lacs du Verdon

St Nic – Le Domaine de Ker’Ys

Torreilles – La Palmeraie

Vendres – Les Sablines

Ghisonaccia – Marina d’Erba Rossa (hors période du 19/06/2021 au 18/09/21)

Ce séjour ne comprend pas les frais de bouche, de transport, taxes de séjour, assurances ainsi que tous autres frais engendrés lors du séjour, notamment les cautions obligatoires et frais relatifs aux options, activités et animations. A défaut de disponibilités dans le camping choisi, sur le type de mobil-home cité ci-dessus, aux dates souhaitées, de nouvelles propositions pourront être faites par la société HOMAIR VACANCES au gagnant. Le gagnant ne pourra en aucun cas céder son séjour, le reporter à une date ultérieure à la limite fixée dans le présent article ou à demander une quelconque compensation financière en cas d’abandon du gain, non disponibilité du séjour souhaité ou annulation du séjour réservé, pour quelque cause que ce soit.

