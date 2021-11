Gagnez une nuit insolite au Domaine de Ouézy pour 4 personnes

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre, jouez à la Boîte à Sons au 02 31 44 48 44 avec Sylvain Cotigny et Jason Grönert de 11h00 à 12h00. Tirage au sort vendredi à 11h45.

Un week-end pour quatre

Dans le Calvados près de Mézidon-Canon, le Domaine du Château de Ouézy vous propose de séjourner dans une cabane dans les arbres au milieu des animaux de la ferme pédagogique, des vergers et des rivières, avec le confort d’une chambre d’hôte. Le week-end insolite comprend : une nuitée pour 4 personnes en cabane ILOT à 7 mètres de hauteur + 4 dîners + 4 petits déjeuners.

Une nuit insolite à 7 mètres de hauteur à Ouézy

Jouez à la Boîte à Sons

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre, jouez à la Boîte à Sons au 02 31 44 48 44 avec Sylvain Cotigny et Jason Grönert de 11h00 à 12h00. Retrouvez le lien qui relie l'extrait sonore proposé à l'antenne de France Bleu Normandie et notre région. En cas de bonne réponse, en plus de repartir avec votre parapluie, votre sac ou votre lunch box, vous êtes inscrit au tirage au sort du vendredi 26 novembre, 11h45, pour remporter le séjour au domaine de Ouézy.

De nombreuses activités

Le domaine de Ouézy propose de nombreuses activités pour toute la famille : visite de la ferme pédagogique, escape-game, parcours accrobranche, aires de jeux et l'île de Ouézy, un parcours aventures inspiré d'une émission de survie très connue.