Du 22 au 28 août, jouez et remporter de beaux cadeaux !

Des Pass pour Beaune Côté Plage. Venez profiter en famille de ce lieu unique et 100 % naturel à Montagny les Beaune !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des entrées pour le MuséoParc Alésia, situé à Alise Sainte Reine , pédagogique et ludique, le MuséoParc Alésia s’adresse aux petits comme aux grands. Un endroit emblématique à découvrir !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des billets pour découvrir le train touristique du chemin de fer de la vallée de l'Ouche à Bligny sur Ouche. Profitez d'une balade en train à vapeur et découvrez la vallée de l'Ouche au son du sifflet de la locomotive !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des Pass Famille pour l'Ecodrome situé en plein cœur du parc de la Colombière à Dijon, découvrez 7 parcours acrobatiques en hauteur…

Ecodrome © Radio France

Des places pour le match DFCO/FC Annecy, mardi 30 août au stade Gaston Gérard à 20h45, venez encourage les rouges !

DFCO © Radio France - Adrien BERIA

des pass week-end pour le grand prix motonautique à Seurre les 27 et 28 août, venez voir des bolides nautiques pouvant foncer jusqu'à 180 km/h !

Grand prix motonautique de Seurre - Aspromo

des invitations pour le festival Dijon Jazz Saveurs du 2 au 4 septembre à la cité de la gastronomie avec au programme : créations culinaires, dégustations de vins et concert !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des entrées pour un parcours accrobranche au Parc Evasion de Curley, situé entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Différents parcours sont proposés, certains dès 3 ans, d'autres, à partir de 8 ans

Parcours accrobranche - Parc Evasion de Curley

Des places de cinéma pour le film "Les vieux fourneaux 2" à l'affiche depuis le mercredi 17 août au cinéma Pathé de Dijon et au cinéma Cap Vert de Quetigny ,vous pourrez choisir le jour, la séance de votre choix ainsi que le cinéma

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des places de cinéma pour le film "Rumba la vie" à l'affiche le mercredi 24 août au cinéma Pathé de Dijon et au cinéma Cap Vert de Quetigny ,vous pourrez choisir le jour, la séance, et le cinéma de votre choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des pass pour Trio Chausson - trio de musique de chambre - au Château de Commarin, pour leur concert, seuls, vendredi 26 août et pour le concert avec Violaine Despeyroux, alto, le samedi 27 août.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

des invitations pour différents spectacles à la Karrière de Villars Fontaine dans le cadre de Festiv'arts :

- Bilbao Kung Fu le jeudi 25 août à 20h30

- Sol Y Cuba le vendredi 26 à 20h30,

- battle Hip Hop avec Collectif Espace de Rue et DJ Liam à 19h30 puis DJ Set avec Collectif RISK (Konik et P'tit Luc) à 21h30 le samedi 27 août,

- mais aussi des entrées pour toutes les animations de la journée du dimanche 28 août : Initiations et démonstrations Art du Cirque, Initiations dans africaine et djembé, et réalisation d'une fresque monumentale par Diffuz sur un mur de la Karrière sur les 4 jours du festival.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

des DVD "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour jouer, un seul numéro : 03 80 45 15 15