Du 23 au 27/01/23, des Coffrets Gourmands L'Ambr1 à Pleudaniel à gagner ! Cap ou pas Cap ?

L'Ambr'1 : des caramels au beurre salé éco-responsables grâce à leur emballage compostable

Depuis 2010, L’Ambr’1 régale les gourmands avec ses caramels au beurre salé haut de gamme, emblématiques de la gastronomie bretonne. Aujourd’hui, la maison de confiserie se réinvente et s’adapte aux nouvelles tendances de consommation : elle propose désormais ses caramels dans des emballages compostables et recyclables, pour continuer à créer des gourmandises d’exception tout en offrant un avenir meilleur à la planète.

L’entreprise qui redonne ses lettres de noblesse aux caramels bretons L’Ambr’1 est une entreprise qui fabrique artisanalement des caramels au beurre salé et des gourmandises d’exception en Bretagne, près de Paimpol. Elle a été fondée par deux passionnés, Caroline et Nicolas Hubert, qui transmettent leur savoir-faire et leurs émotions en confectionnant des douceurs de qualité pour leurs clients.

L’Ambr’1 a construit sa réputation autour des caramels au beurre salé, un produit typiquement breton, auquel Caroline et Nicolas ont souhaité rendre ses lettres de noblesse. Au fil des années, ils ont fait évoluer leur entreprise, élargissant leur gamme et ouvrant plusieurs boutiques en Bretagne. L’Ambr’1 produit aujourd’hui dix variétés de caramels, neuf crèmes à tartiner, des pâtes de fruits et des sablés pur beurre. Ses produits sont disponibles dans ses boutiques, sur son site internet, ainsi que dans 550 points de vente en France et à l’étranger.

Des caramels écoresponsables, à dévorer sans complexe ! Sensibles aux questions écologiques, Caroline et Nicolas Hubert ont décidé de montrer l’exemple en rendant l’univers de la confiserie plus écologique. Ce projet est né pendant le confinement, qui a provoqué une remise en cause des habitudes de consommation.

Désormais, les consommateurs soucieux de leur impact environnemental peuvent se régaler avec des caramels conditionnés dans des emballages écologiques. Les bonbons sont enveloppés dans des emballages individuels compostables, qui sont regroupés dans un sachet recyclable. Pour faire voyager ses caramels jusqu’à ses clients, L’Ambr’1 a opté pour des sacs en papier kraft, également recyclables. Aujourd’hui, 80 % des produits de L’Ambr’1 sont emballés dans un conditionnement recyclable ou composable. La société souhaite aller encore plus loin, et rendre dans l’avenir l'intégralité de ses emballages recyclables.

Une recette authentique et haut de gamme

Tous les produits de L’Ambr’1 sont résolument haut de gamme. Ils sont faits avec des matières premières soigneusement sélectionnées afin d’offrir une qualité optimale aux consommateurs.

Grâce à un savoir-faire acquis au fil de nombreuses années, l’entreprise maitrise parfaitement le mode de fabrication artisanal. Elle crée des recettes irrésistibles, réalisées avec des gestes transmis de génération en génération, avec une précision d’orfèvre : chaque variété de caramel a ses spécificités, et la cuisson se fait au dixième de degré près.

Ce processus de fabrication haut de gamme a valu aux caramels L’Ambr’1 de se faire remarquer en haut lieu : ils ont reçu l’appellation « Producteur Artisan de Qualité », décernée par le Collège culinaire de France. Pour nos clients, L’Ambr’1 est synonyme de qualité, de maitrise, de savoir-faire et de gourmandise.

Contenu du coffret :

- un sachet de caramels au beurre salé 300g

- un coffret 350g de pâtes de fruits

- un ensemble de 3 pots 130g de caramel au beurre salé, praliné et vanille

- un sachet de sablés pur beurre 200g

- une pâte à tartiner chocolat noisette 200g.