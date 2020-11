Du 23 au 27/11/20, 1 Séjour au Gîte de Pifidic à Plonévez-Porzay à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Ce séjour est offert en partenariat avec Artisan’Art, un marché de Noël niché au cœur d’un salon, initialement prévu les 28 & 29/11/20 à Châteaulin

Ce Salon organisé par l’Ecole Diwan Kastellin est annulé en raison de la Covid19. C'est un coup dur pour l'école, pour les 65 artisans exposants et pour les habitués à venir au salon.

Vous pourrez tout de même découvrir les créateurs et des idées de cadeaux originaux, culturels et locaux ! ICI

"Nos événements habituels étant annulés depuis mars dernier, nous devons pour autant continuer à réunir les fonds nécessaires au fonctionnement de l'école . Afin que puisse perdurer l'école Diwan pour nos enfants, pour notre langue et pour le dynamisme que nous apportons à notre territoire, nous lançons une campagne de dons sur le site hello asso : https://www.helloasso.com/associations/kuzul-skoazell-diwan-kastellin/collectes/sikouromp-diwan-kastellin-aidons-l-ecole-diwan-de-chateaulin

Campagne participative "Aidons l'école Diwan de Châteaulin"

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 27/11/20 avec 1 Séjour pour deux personnes au Gîte de Pidific à Plonévez-Porzay, 2 séances (1/personne) Char à Voile du Bout du Monde sur la plage de Lestrevet à Plomodiern et 2 séances (1/personne) de Kumo Réflexologie Plantaire au salon mobile à Lestrevet à Plomodiern à gagner !

Gîte de Pifidic à Plonévez-Porzay

Le séjour pour deux personnes comprend :

Gîte proche plages, Locronan, Douarnenez - Plonévez-Porzay

Le gîte de Pifidic se situe dans une ancienne ferme, qui n'est plus exploitée où le calme se mêle à la verdure. Poules, chèvres et âne s'y reposent aujourd'hui, pour le plaisir des plus petits !

La mer (avec une plage surveillée et le GR 34) est à 2,4kms, le port de Douarnenez à 5min, Locronan, sélectionné comme village préféré des Français est à 3 kms et Quimper à 15. Le Porzay est ainsi un carrefour entre la Presqu'île de Crozon, la Cornouaille (et ses festivals d'été) et le Cap Sizun.

Le bourg de Plonévez-Porzay se situe à 3kms, vous y trouverez un bar-tabac-presse, 2 boulangeries, 1 supérette, une crêperie, une boucherie traiteur, un médecin, une chaque dimanche matin, en saison, un chouette marché.

CHAR A VOILE DU BOUT DU MONDE INITIATION - DECOUVERTE - PERFECTIONNEMENT - FORMATION

École du Char à voile du bout du monde : avec passion et expérience, votre moniteur Jérôme vous initie au char à voile, une activité 100 % écologique. Venez faire le plein de sensations ! En plein air, au ras du sol, le plaisir est garanti ! Direction la plage de Lestrevet à Plomodiern entre la presqu’île de Crozon et la baie de Douarnenez, dans le Finistère

Situation géographique : le site d'évolution, situé en milieu de plage est exceptionnel, sans doute, le meilleur de la région ! La plage est lisse, le sable dur, une exposition aux vents idéale et enfin une zone de pratique importante (la plage fait 3,5km).

Le matériel, choisi, entretenu et adapté pour répondre au mieux à vos attentes ainsi que pour une pratique simple et fun !

Le déroulement des séances, c'est le stagiaire qui est maître de sa séance. En venant pratiquer le char à voile, chacun vient chercher et découvrir des sensations & émotions différentes. Les consignes, parcours, matériels, autant de choses qui seront adaptées à vos attentes !

Balise météo sur place consultable à distance pour rester informé des conditions de roulage sur site.

« Nous sommes les seuls à vous proposer des séances de kart à voile en milieu urbain ».

Une équipe disponible est à votre écoute avec un moniteur professionnel, expérimenté et passionné. 10 ans d'expérience à vos côtés.

Kumo Réflexologie plantaire

KUMO Réflexologie plantaire

Kumo, en Japonais, signifie "nuage", à l'image des sensations de légèreté et d'apesanteur que l'on peut ressentir après une séance de réflexologie plantaire.

La réflexologie est une méthode de prévention ancestrale, dont les toutes premières traces se trouvent en Egypte, à Sakkarah, sur une fresque du temple d' Ankhamohor, représentant des hommes se massant les mains et les pieds.

Nos pieds sont les miroirs de notre corps. Chaque zone réflexe sur le pied correspond à une partie de notre organisme. La stimulation de ces zones permet le rééquilibrage du corps et de l'esprit, entraînant ainsi un processus d'auto-guérison; notre système immunitaire se renforce. Notre organisme se trouve alors libéré de ses toxines, de ses tensions et un grand sentiment de bien- être nous envahit.

"Le sourire vient des pieds" Proverbe Chinois

Les bienfaits de la réflexologie :

Aide à relâcher les tensions

Favorise le sommeil

Renforce le système immunitaire

Améliore la circulation sanguine

Permet de libérer le corps des toxines accumulées

Aide à soulager certains maux : stress, douleurs ...