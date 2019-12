Du 23 au 27/12, 1 Croisière Gourmande au fil de l’Odet avec les Vedettes de l'Odet à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Bénodet, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 27/12/19 avec 1 croisière gourmande au fil de l’Odet menu Trez pour 2 personnes avec les Vedettes de l'Odet à gagner !

Vedettes de l'Odet | Croisière Gourmande

Croisière Gourmande au fil de l’Odet

Votre programme : Croisière gourmande commentée sur l’Odet au départ de Bénodet à 12h00 jusqu’à Quimper puis retour à Bénodet vers 15h00. Durée 3 heures environ. Voir les menus

Croisière Gourmande Trez pour deux personnes à gagner !

La Croisière Gourmande au fil de l’Odet invite à la rêverie et à l’évasion des sens. S’étirant majestueusement entre Quimper et Bénodet, « la plus jolie rivière de France » charme par la quiétude qui y règne. Les rives boisées, les criques oubliées, la faune et la flore dans leur ensemble créent une atmosphère silencieuse et mystérieuse. Embarquez à bord de l’Aigrette, le bateau restaurant panoramique, au port de Bénodet et laissez vous guider au fil de l’eau en Croisière Gourmande Trez, jusqu’à Quimper. L’équipe de restauration Veranda Croisière vous accueille pour un moment de plaisir. Le chef sélectionne des producteurs locaux en gage de qualité et de fraîcheur. A bord, tout est fait maison, c’est le savoir-faire qui prime.

Menu Trez

Far au Blé Noir à la Truite de Mer et Poireau

Salade et Vinaigrette Iodée

Ou Terrine de Volaille à la Pistache, Jus Corsé, Toasts et Salade

***

Cuisse de Poulet de l’Argoat et ses Pommes de Terre Grenailles

Ou Poisson du Jour, Sauce Vierge

***

Tarte Fine au Caramel Laitier et sa Boule Vanille

Ou Kouign Amann et sa Boule Vanille

Menu à titre indicatif. Accord Mets et Vins Pour parfaire votre croisière gourmande, complétez votre menu par un accord mets et vins : 2 verres de vin, eau minérale et café. 12 € par personne. La carte des vins et les conseils avisés du maître d’hôtel compléteront les choix gustatifs à bord. Départ de Bénodet 12h00 Tous les jours sauf lundi et mardi. Du 22 avril au 27 septembre 2020. (présentation 30 minutes avant le départ) Réservation très fortement conseillée.

Pont de Cornouaille | Vedettes de l'Odet

Les Vedettes de lOdet

Votre hôte : l’Odet, « La Belle Bretonne » Préparez-vous à savourer un plaisir rare : celui de découvrir tout un monde secret qui ne se dévoile qu’au fil de l’Odet. Le temps d’une escapade à fleur d’eau, la Belle Bretonne vous invite à une représentation unique du spectacle de la nature : ici, l’envol d’un héron cendré, là, une colonie d’aigrettes… Chemin voguant, vous croiserez de nombreux châteaux et de somptueux domaines, d’histoires oubliées et de légendes bien vivantes. La fascinante beauté des paysages qui défilent sous vos yeux vous ferait presque oublier que cette vedette est un fameux restaurant…. jusqu’à la première bouchée ! Pour que le bonheur soit total, à bord de l’Aigrette, vous dégustez les spécialités gastronomiques de notre chef pétri de talent, valant tout autant le voyage ! Admirez les plats, dégustez le paysage… On ne sait que choisir !

Votre menu L’équipe de restauration, Véranda Croisière, s’installe à bord de l’Aigrette, en cuisine et en salle pour vous servir. Le chef sélectionne des denrées de qualité issues des producteurs locaux. Maraîchers, poissonniers et éleveurs de notre région vous garantissent des produits frais et de saison, pour ravir vos palais.La carte se décline en quatre menus : Trez, Letty, Mer Blanche et Minaret. Pour compléter votre croisière gourmande au fil de l’Odet choisissez l’accord Mets & Vins, que le maître d’hôtel aura plaisir à vous faire découvrir à bord, selon vos goûts, selon la carte des vins et selon les saisons. Consultez les menus du bateau restaurant l’Aigrette et laissez vous guider.Choisissez la date de de votre croisière Gourmande

Au départ de Bénodet à 12h00. Du 22 avril au 27 septembre 2020, tous les jours sauf lundi et mardi.

Bénodet Port de Plaisance | Les Vedettes de l'Odet

Offrez la Croisière Gourmande au fil de l’Odet pour Noël ! Pour Noël, surprenez vos proches offrez leur un déjeuner croisière à bord de l’Aigrette : Commandez votre croisière en ligne en quelques clics !

Le Bon Cadeau : Aussitôt commandé, vous le recevrez par mail. Imprimez le et glissez le sous le sapin.

: Aussitôt commandé, vous le recevrez par mail. Imprimez le et glissez le sous le sapin. La Pochette Cadeau : Recevez à votre domicile sous 48 heures une jolie pochette cadeau comprenant un carton d’invitation et un livret de présentation de la rivière de l’Odet. N’oubliez pas d’ajouter les frais d’envoi à votre commande (4 €)

Le cadeau est valable pendant toute la saison 2020. Vos invités nous contacteront pour choisir la date de leur croisière.