Du 24 au 28/05/2021, 1 Séjour à l'Arche de Kerohan à Plouha à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Bienvenue à l'Arche de Kerohan, chambres d'hôtes à Plouha. Un esprit bord de mer vous attend à l'Arche de Kerohan pour une pause iodée à proximité des plus hautes falaises de Bretagne ! Respirer l’air du large, découvrir les richesses de cette région et arpenter les sentiers... A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 28/0521 avec 1 Séjour pour deux personnes à l'Arche de Kerohan à Plouha offert en partenariat avec l'Office de Tourisme Falaise d'Armor à gagner !

Le séjour pour deux personnes comprend :

2 nuitées

les petits déjeuners

choix au moment de la réservation : la chambre Nautique ou la chambre Littoral selon disponibilités

valable jusqu'au 30/06/2022 et n'inclut pas la taxe de séjour

Plouha est une agréable commune "Nature" (Station Verte) située dans le pays du Goélo entre la Baie de Saint Brieuc et Paimpol dans les Côtes d'Armor. Venez respirer l’air du large tout au long de l'année, découvrir les richesses de cette région et arpenter les sentiers (GR34 sur 14 km).

L'Arche de Kerohan Charmante demeure en pierres située au calme d'une impasse… A seulement 1,4 km du centre de Plouha (commerces) et à 4,5 km de la plage la plus proche.

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans cette ancienne bâtisse en pierres où charme et tranquillité ne font qu'accentuer son caractère...

Restaurée en 2018, cette demeure vous offre un hébergement de qualité à proximité de la mer et des commerces dans un environnement calme et verdoyant... Les chambres ont été entièrement conçues pour votre bien-être et équipées d'une literie hôtelière.

Plouha et ses alentours vous réservent de merveilleux sites à découvrir en famille ou entre amis... Sans oublier les nombreuses activités proposées tout au long de l'année pour se divertir et profiter pleinement de votre séjour !

Terrasse à l'Arche de Kerohan à Plouha | Chambres d'Hôtes

Arrivées entre 17h30 et 21h00 : Les arrivées tardives ou, au contraire, précoces (cérémonie, dépôt de bagages...) font l'objet d'une entente préalable.

Départ avant 10h30 (Sauf accord exceptionnel donné à la réservation)

L'Arche de Kerohan abrite aujourd'hui deux chambres doubles : la chambre « Nautique » et la chambre « Littoral » et une chambre pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes : la chambre « Escale » toutes décorées sur le thème de la mer. Chaque chambre est accessible de plain-pied avec une entrée indépendante et possède une Salle d'eau privative.

Plateau de courtoisie - TV & WIFI dans les chambres - Parking gratuit

Les chambres et la salle des petits déjeuners sont des lieux "Non-Fumeur".

Nos amis les animaux ne sont pas admis.

Les repas ne sont pas autorisés dans les chambres.

Salle des petits déjeuners Les petits déjeuners sont servis dans la Salle des "p'tits déj" entre 8h30 et 10h00

Un espace détente a été aménagé pour vous à l’abri des regards...

Des tables de jardin sont également à votre disposition si vous souhaitez pique-niquer.

LE TOUR DU LEFF A VELO, C'EST PARTI !!!

Le 30 mai prochain, dans le cadre de l'opération nationale "Mai à Vélo" et des festivités liées au Tour de France, Leff Armor Communauté vous propose de participer à l'inauguration de son nouveau circuit cyclotouristique : "Le Tour du Leff à vélo", une boucle de 110 km balisée. Si ce circuit peut être emprunté au quotidien, il s'agit aussi d'un circuit touristique qui offre ses surprises. Au détour des paysages ruraux et bocagers, ses nombreuses richesses se dévoileront à chaque tour de pédale : le col de Marchallah (culmine à 284 mètres de haut), l'ossuaire de Saint Fiacre, Le Petit Echo de la Mode, la Chapelle Rouge, le Viaduc de Blanchardeau, la chapelle de Kermaria an Iskuit et sa danse macabre. Pour plus de sécurité, Le Tour du Leff emprunte les réseaux routiers secondaires caractérisés par un trafic moyen. Circuit champêtre adapté au cyclotourisme familial car disposant de raccourcis (variantes signalées par des panneaux noirs), il convient également aux sportifs qui peuvent parcourir d'un trait, ces 110 kms et leurs dénivelés. Le Tour du Leff est une offre complémentaire aux 2 boucles vélos et 6 circuits VTT déjà existants en Falaises d'Armor. La création de ce circuit original vient conforter l'offre touristique déjà très dynamique de Falaises d'Armor et s'inscrit dans l'un des axes forts du développement du département des Côtes d'Armor.

LE PROGRAMME

Départs de 8h30 à 10h :

à Blanchardeau (Lanvollon)

ou

à l'esplanade du Petit Echo de la Mode (Châtelaudren-Plouagat)

Chaque participant se verra remettre une gourde et un sac à dos aux couleurs de l’événement et partira en autonomie sur le circuit choisi - la carte est fournie, le circuit sera balisé par un fléchage au sol.

Blanchardeau 4 circuits proposés 7 - 14 - 22 et 42 Km

Châtelaudren-Plouagat 3 circuits 7 - 20 - et 40 Km

Des animations sur le thème du "vélo" : quiz sécurité routière, parcours d'habileté et essais de vélos électriques sont prévus entre 8h30 12h30 sous réserve de validation du protocole par la Préfecture

L'Office de Tourisme saisit cette nouvelle opportunité pour proposer à la clientèle de profiter toute l'année de cette boucle en courts séjour par le biais de la liste des hébergeurs et restaurateurs partenaires.