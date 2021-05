Chaque jour le Normandie quiz vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

Du 24 au 28 mai 2021 gagnez un séjour romantique et culturel à Cabourg

le séjour comprend :

- 1 nuit au Grand Hôtel de Cabourg en chambre jardin avec deux petits déjeuners valable jusqu'au 31 mai 2022 hors week ends et hors vacances scolaires, selon disponibilités.

Carte postale façade - Grande Hôtel de Cabourg

- 2 entrées à la « Villa du Temps retrouvé » valables jusqu’au 11 novembre 2021

La villa du temps retrouvé façade - La villa du temps retrouvé

- 1 catalogue de la Villa du Temps retrouvé

Établissement emblématique de la station balnéaire de Cabourg, Le Grand Hôtel a su conserver son charme intemporel et est une des rares adresses de prestige de la côte normande bénéficiant d’un accès direct à la plage

Vue mer terrasse - Grand Hôtel de Cabourg

La Villa du Temps retrouvé est un espace muséal innovant avec des collections prestigieuses prêtées par les plus grandes institutions. Grâce à Marcel Proust, véritable guide, découvrez l’épopée de la Belle Époque à travers un voyage dans la vie quotidienne de cette période fascinante et féconde qui correspond à l’âge d’or de Cabourg et de la Côte Fleurie.