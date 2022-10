Du 24 au 28 octobre 2022 gagnez un séjour dans une suite au Domaine Albizia à Caumont sur Aure

Le cadeau de la semaine est :

Un séjour pour deux personnes d'une nuitée dans la suite "Histoire naturelle" avec les petits déjeuners et Escape-Game.

La suite Histoires Naturelles se situe au premier étage de la maison de maitre entièrement rénovée. Proposant une superficie totale de 70 m², elle se compose d'une suite parentale avec wc séparés, d'une chambre enfants, d'une belle salle de bain avec douche à l'italienne et d'un grand dressing.

Suite "Histoires naturelles"

Valeur du séjour : 400 euros

(Validité 6 mois)

Albizia Halloween

Du 22 octobre au 7 novembre 2022 : le Domaine Albizia ouvre ses portes pour 17 jours d’Halloween diaboliques et magiques !

Le Domaine Albizia et ses jardins se mettront aux couleurs d’Halloween durant deux semaines. Il sera ainsi l’unique site en région à se transformer dans son ensemble en monstrueux terrain de jeux s’adressant ainsi à tous les âges à travers toute une palette d’activités immersives et ludiques… Avec cette année deux belles nouveautés : Le salon de thé des petites horreurs avec des pâtisseries et boissons monstrueuses et les ateliers créatifs avec chaque jour une thématique différente.

En plus de la visite des jardins classés remarquables par le Ministère de la Culture, un programme d’activités, toutes plus ludiques et effrayantes les unes que les autres, est proposé chaque jour. Cinq jeux grandeur nature et innovants seront répartis sur le Domaine : Escape-Game, Chasse au trésor connectée, Cabane hantée, L’école des sortilèges et Murder-party

Pratique: Jardins et nouveau jeu de l’école des sortilèges (idéal pour les familles et enfants) ouverts tous les jours de 13h à 18h sans réservation. Tarif d’entrée spécial Halloween : 8€ (au lieu de 10€ durant l’année). Domaine Albizia, La Vitardière, 14240 Caumont-sur-Aure (Livry). À 33km de Caen ; 22km de Bayeux ; 27km de Saint-Lô. Plus d’informations sur www.domainealbizia.com