Du 25 au 29/01/21, 1 Balade en mer en rade de Brest avec repas "Crabe Marteau" à bord du Brestoâ à gagner !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 29/01/21 avec 1 Balade en mer de 3h pour deux personnes en rade de Brest avec repas "Crabe Marteau" à bord du Brestoâ à gagner !

Compagnie Maritime de la Rade Le Brestoâ

Compagnie Maritime de la Rade Le Brestoâ

Embarquez à bord du Brestoâ et profitez du décor exceptionnel de la rade de Brest et de ses environs ! Que ce soit le temps d’une visite touristique, d’un déjeuner entre amis ou d’une traversée entre Brest et la presqu’île de Crozon. Offrez-vous la plus belle des balades à la pointe du Finistère !

Repas Crabe Marteau à bord du Brestoâ, Compagnie Maritime de la Rade

A gagner cette semaine :

1 balade en mer en rade de Brest pour deux personnes à bord du Brestoâ avec repas Crabe Mateau : une échappée bistronomique en mer pour deux personnes avec la Compagnie Maritime Le Brestoâ en formule repas avec le Crabe Marteau, le restaurant emblématique du port de commerce de Brest. Validité : saison 2021

Embarquez à bord du Brestoâ ! Le Brestoâ s'associe au Crabe Marteau, le restaurant emblématique du port de commerce de Brest, pour vous proposer un repas des plus iodés, une expédition culinaire made in Breizh. La réputation du Crabe Marteau n'est plus à faire : elle repose évidemment sur ses crabes, des bêtes d'un kilo qui sont livrées chaque nuit au restaurant. Les clients les cassent au marteau, en essayant d'éviter le voisin, pour en apprécier la chair exquise. Accompagnés de sauces maison, de pommes de terre, du pain élaboré spécialement pour l'enseigne et du bon beurre salé breton, les crabes du Crabe sont devenus LA référence sur le port de commerce de Brest. Avec le Brestoâ et le Crabe Marteau, goûtez au meilleur de l’océan !