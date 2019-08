Du 26 au 30/08/19, 1 séjour à l'Hôtel Restaurant Spa Les Terrasses de Bréhat à Ploubazlanec à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Face à l’archipel de l’île de Bréhat, le Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat****, véritable écrin de bois précieux et de granit rose, avec ses 35 chambres aux décors uniques et soignés, son restaurant, son spa, sa vue panoramique sur le littoral pour un séjour inoubliable...

Ploubazlanec, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h45 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 30/08/19 avec 1 séjour pour deux personnes à l'Hôtel Restaurant Spa Les Terrasses de Bréhat à Ploubazlanec (22) à gagner !

Face à l’archipel de l’île de Bréhat, le Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat****, véritable écrin de bois précieux et de granit rose, avec ses 35 chambres aux décors uniques et soignés, son restaurant, son spa, sa vue panoramique sur le littoral, vous dévoile toute la beauté et l’authenticité d’un lieu inspiré par la mer, pour un séjour inoubliable.

Hôtel Restaurant Spa Les Terrasses de Bréhat à Ploubazlanec

Situées dans un décor naturel exceptionnel et préservé, les 700 m2 de terrasses de l’établissement vous permettront de ne rien manquer du fabuleux spectacle qu’offre l’archipel de Bréhat.

Petits jardins à thèmes, piscine, sauna, hammam, bains à remous, salle de sport… autant d’invitations au bien-être, à la relaxation et au dépaysement pour parfaire votre séjour.

Le séjour à l'Hôtel Restaurant Spa Les Terrasses de Bréhat comprend :

une nuit pour 2 personnes

les petits déjeuners pour 2 personnes

le séjour sera à utiliser en fonction des disponibilités avant novembre 2019