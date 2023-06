Du 26 au 30 juin 2023 gagnez un séjour dépaysant à la Ferme de L'Oudon à Berville l’Oudon

« Dans le Calvados, au cœur du pays d’Auge, à quelques kilomètres seulement des côtes Normandes la Ferme de L’Oudon & SPA vous ouvre ses portes le temps d’un séjour en Maisons d’Hôtes****, Suites ou Chambres d’Hôtes uniques.

Chambre Ferme de L'Oudon - Stéphane_Leroy

A gagner :

-une nuitée en Suite double avec jacuzzi (280€)

-petits déjeuners (inclus dans le tarif de la chambre)

-un diner plat/entrée/dessert (avec une bouteille de cidre locale pour 2 personnes) (62€) servi en chambre par le chef

-1 massage de 30 min par personne. (90€)

-accès au spa (inclus)

total du séjour 432€

Profitez du charme et confort d’une Ferme du XVIème siècle entièrement rénovée ainsi que de la quiétude de ce domaine familial qui vous séduira par sa douceur de vivre. Loin de l’esprit des grands complexes hôteliers, toutes les Maisons, Chambres ou Suites ont été conçues et équipées afin de vous proposer un séjour en toute intimité et indépendance.

Jacuzzi, sauna et hammam privatifs, accès au spa tout a été pensé pour votre bien être et votre détente! Profitez également de votre séjour pour savourer l’une des délicieuses « Planches de la Ferme » proposées par le chef ou bien d'un moment de relaxation entre les mains experte d'une praticienne bien être.

Séjourner à la ferme c'est se laisser séduire par le charme et l’authenticité de cette ferme de caractère alliant le confort d’un hébergement haut de gamme à un cadre naturel verdoyant.