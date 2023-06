Du 26 au 30 juin, tentez de gagner vos places pour Indochine au Eurockéenes le dimanche 2 juillet

Pour participer, c'est très simple...

Tous les jours entre 11 h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Nenni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne ayant marqué le plus de point gagnera un triple CD du Central Tour d'Indochine et la chance de participer au tirage au sort du vendredi, pour remporter 2 places pour le concert d'Indochine aux Eurockéennes de Belfort le dimanche 2 juillet.

Bonne chance à vous !