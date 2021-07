Du 26 juillet au 1er Aout France Bleu La Rochelle vous offre votre vol en Montgolfière!

Une expérience unique et une façon de découvrir la Charente autrement. Survolez a Vallée de la Charente, ses vignobles et forêts. Depuis Blanzac-Porcheresse, avec Charente Montgolfière, découvrez Angoulême ou Cognac d’en haut et vivez une expérience unique en Charente au lever ou au coucher du soleil lorsque les conditions climatiques sont optimales.

Pas de sensation de vertige dans une montgolfière

Le vol en montgolfière est une activité à offrir ou s’offrir, au moins une fois dans sa vie. Et contrairement aux idées reçues, il n'est pas question de vertiges!

La raison est simple : en ballon, on ne touche pas le sol. Or, le vertige est dû à l’oreille interne. Le vertige survient lors d'un déséquilibre d'information entre le corps et le cerveau. Elle n’existe cependant pas dans une montgolfière, car sans connexion avec le sol. Si ce n’est la peur du vide, qui disparait assez vite après le décollage, on ne ressent donc pas de vertige dans une montgolfière.

