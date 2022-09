Du 26 septembre au 02 octobre, jouez et gagnez de nombreux cadeaux !

Des invitations pour applaudir Dire Straits Expérience au Zénith de Dijon jeudi 29 septembre à 20h ils vont mettre le feu !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jeux de société : Le grand Quizz : Préservons la planète aux éditions Larousse Fondé par le présentateur de la météo sur France 3, Loïc Rousval et le présentateur de télévision Laurent Romejko ce quiz a pour thème la préservation de la planète.

A l'intérieur de celui-ci nous retrouvons 250 questions concernant le climat et les enjeux écologiques qui y sont associés. Il nous aidera à comprendre et il répondra à nos questions au sujet des phénomènes météorologiques et de la préservation de la planète. Ce jeu de cartes est composé de questions très simples, telles que : combien de saisons y a t-il dans une année. Ou bien des questions de culture générale : Comment se nomme le vent qui dit on, rend fou ? Ou encore des réflexions concernant la météorologie : L'anticyclone apporte t'il toujours du soleil après son passage en France ? Une façon sympa de se cultiver et de préserver notre planète en famille ou entre amis

jeu

SET compact de 20 pièces induction : Poêles, Casseroles, Sauteuse, Couvercles, Spatules, Poignées

SET SEB

Des invitations pour le concert de Dutronc & Dutronc au Zénith de Dijon le 08 novembre à 20h, père et fils pour une tournée exceptionnelle et unique !

Des invitations pour le concert SCH rap urbain le vendredi 30 septembre à 20H au Zénith de Dijon

Des pots de moutarde Reine de Dijon 😋

Moutarde Reine de Dijon

Des lunchs box France Bleu , sympa pour emmener au boulot 😉

Lunch box © Radio France

Des pass pour le festival Cinétoiles du 29 septembre au 04 octobre découvrez le programme

Une machine à café Nescafé Krups Dolce Gusto afin de savourer un bon café !

Des invitations pour le parc de l'Auxois à Arnay-sous-Vitteaux pour profiter d'un agréable moment en famille !

Des enceintes connectées Echo Show 8 , découvrez plutôt :

Des Pass pour le Festival Jazz'O verre du 29 septembre au 01 octobre à Beaune tout savoir

Un Optigrill XL TEFAL viande , pour ravir vos convives avec une cuisson optimal !

Grill Tefal © Radio France

Des entrées pour la foire d'art contemporain du 30 septembre au 02 octobre au parc des expositions de Dijon plus d'infos

Des DVD "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?" Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan une comédie hilarante à regarder en famille !

Des invitations pour supporter le DFCO face au HAVRE le samedi 1er octobre au stade Gaston Gérard de Dijon à 19h Allez les rouges !

DFCO LE HAVRE - FRANCE TELEVISION

Des ballons France Bleu

Ballon France Bleu dédicacé © Radio France

Des écouteurs sans fil

Ecouteurs sans fil France Bleu © Radio France

