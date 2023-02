Du 27/02 au 03/03/23, des coffrets "Bien-être et Cosmétique" Tempête de l'Ouest à Ploumagoar à gagner ! Cap ?

Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : cinq personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 5 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : un coffret "Bien-être et Cosmétique" Tempête de l'Ouest à Ploumagoar !

Tempête de l'Ouest a jeté l'ancre en mars 2014 avec à sa tête deux jeunes passionnés par les nouvelles technologies et le commerce ainsi qu'une véritable affection pour la Bretagne : région de cœur d'Elsa et d'adoption pour Jordan, les deux cofondateurs, autrement nommés les matelots de Tempête de l'Ouest, travaillent sans relâche à dénicher les plus beaux trésors de Bretagne pour les expédier dans le monde entier par le biais de leur boutique en ligne !

Bientôt 10 ans que ces deux entrepreneurs bretons cherchent constamment à proposer un large choix de produits bretons et spécialités bretonnes, dans des univers très variés tels que l'épicerie fine (rillettes de la mer, pâté de porc breton, biscuits et gâteaux bien beurrés, caramels au beurre salé, algues ou encore farines de sarrasin, sans oublier la boisson !) en travaillant avec des acteurs prestigieux et reconnus mais aussi des artisans et fabricants de très petites tailles, des cosmétiques artisanaux, des paniers gourmands sans oublier un très large choix d'articles autour de la culture bretonne (souvenirs, articles pour la maison et la cuisine, jeux de société, articles de fête...) En véritable commerçant à la sauce 2.0, Tempête de l'Ouest se veut être un commerçant en ligne bien éloigné des très grandes plateformes de vente sur internet, en mettant l'accent avant tout sur une approche humaine et éthique de son métier : une connaissance sur le bouts des doigt des produits proposés, des colis préparés avec un soin bien particulier et expédiés à la vitesse de l'éclair en ayant l'impact environnemental le plus faible possible, un support à la clientèle aux petits oignons, le tout avec la volonté de faire rayonner la plus belle région de France !

Que ce soit pour faire plaisir à un proche avec un joli cadeau aux accents locaux ou bien retrouver ou découvrir les saveurs de notre paradis iodé, la boutique en ligne pourra faire le bonheur de tous les amoureux de la Bretagne, en France et aux quatre coins du monde !

Contenu du coffret offert à l'occasion de la Fête des Grands-Mères ce dimanche 5 mars 2023 :

- Shampoing douche 2 en 1 Bain de mer format voyage 75ml

- Mini savon breton forme triskell 12g - caramel au beurre salé

- Mini savon breton forme triskell 12g - Algues de Bretagne

- Galet de bain effervescent Fraise de Plougastel

- Savon artisanal nature et marin purifiant "Tonnerre de Brest"

- Baume à lèvres au miel et fleurs de safran de Bretagne

- Lingette démaquillante lavable triskell et hermines

- Le + gourmandise : sachet bonbons caramel au beurre salé 75gr

- Boîte cadeau Tempête de l'Ouest

