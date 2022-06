Du 27/06 au 01/07/22, jouez à "Cap ou pas Cap ?" et tentez de gagner votre Croisière Promenade sur l'Odet !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 11h45 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : 1 Grande Croisière Promenade sur la rivière de l'Odet pour deux personnes avec les Vedettes de l'Odet

Rivière de l'Odet - Les Vedettes de l'Odet

Croisière Promenade sur l'Odet

La Croisière promenade sur l’Odet « la plus jolie rivière de France » à bord des Vedettes de l’Odet c'est un véritable moment de détente et de découverte à travers les commentaires d’un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille.

Mais d'où vient ce titre de "Plus jolie rivière de France" ? Ces mots nous viennent d'Emile Zola qui séjourna à Sainte-Marine, magnifique petit port faisant face à Bénodet.

Cette rivière de l'Odet, d’une soixantaine de kilomètres, prend sa source à Saint-Goazec dans les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. La plupart d'entre eux possèdent de magnifiques parcs botaniques : Kerembleis, Perennou, Kerouzien, Kergoz…Kerdour, Lanroz, Lanniron, Poulguinan…

Mais la balade sur la rivière de l'Odet c'est aussi la découverte de lieux chargés d'Histoire et de légendes bien vivantes : la chaise de l'évêque, le rocher de la pucelle, la pointe des espagnols, les korrigans, et tant d'autres !

A bord de navires confortables et panoramiques, vous allez découvrir un paysage mystérieux et tout en nature. Oiseaux de mer et de rivière y trouvent le gîte et le couvert : Aigrettes garzettes, hérons cendrés, martins pêcheurs, sternes, cormorans.

Et n'oublions pas que la rivière de l'Odet fut le lieu de résidence d’illustres auteurs : Emile Zola et Jean de la Fontaine vinrent ainsi s’imprégner des bords de l’Odet.

Laissez-vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière emblématique !

Départ de Bénodet tous les jours d'avril à fin septembre 2022

Durée de la croisière 2h15 environ