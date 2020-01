Du 27 au 31/01/20, Fêtons la Chandeleur ensemble avec une Billig Krampouz à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 31/01/20 avec une Crêpière Billig Krampouz à gagner !

Krampouz Crêpière Billig

Destinée à un usage familial, cette crêpière traditionnelle conçue sur la base de nos matériels professionnels a participé depuis plus de 30 ans à la réputation de Krampouz.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avantages de la Billig :

Accessoires inclus :

Caractéristiques techniques :

Ingrédients pour 20 crêpes :

Préparation de la pâte :

Dans un saladier, mettre le sucre, le beurre fondu, le gros sel et les œufs. Battre l'ensemble et ajouter progressivement la farine de froment et un demi verre de lait jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Délayer ensuite avec le reste de lait. Laisser reposer la pâte environ 1 heure avant la cuisson