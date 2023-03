Du 27 au 31 mars, tentez de remporter un week-end pour 2 personnes, dans Comtois rends-toi.

Partagez un week-end pour 2 personnes dans un chalet privé

Situé aux Rousses, à quelques pas de la réserve naturelle et des montagnes, à une distance de 4 km du lac des Rousses.

L'Hôtel Le Manoir des Montagnes est aussi, assez proche de la station téléphérique, seulement 20 mètres.

C'est dans un cadre idyllique entre manteau de neige et écrin de verdure que l'Hôtel le manoir vous ouvrira ses portes dans le chalet Mamun.

Le Chalet Mamun est fait pour 2 personnes, avec jacuzzi privatif et terrasse panoramique.

Qu'il fasse froid ou chaud profité d'un Jacuzzi préalablement chauffé à 35°C.

le chalet Mamun et son spa privatif. - https://www.manoirdesmontagnes.com/fr/galerie-photos.html

Après une bonne nuit, place au plaisir des papilles…

À la découverte des saveurs du terroir jurassien.

Après une nuit de rêve, poursuivez votre week-end en profitant, premièrement d'un délicieux petit déjeuné sous forme de buffet pour vous permettre de gouter à tous les mets jurassiens.

Par la suite, vous sera proposé un diner gastronomique. Cuisine traditionnelle composée de produits frais du marché et des spécialités du terroir accompagné d'une carte des vins généreuse.

Tout est réuni pour vous faire passer un instant mémorable au cœur du Haut-Jura....

Terrasse panoramique

Ça fait rêver n'est-ce pas... et bien...Tentez votre chance, participez à Comtois rends-toi :

Tous les jours entre 11h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Neni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne qui aura marqué le plus de points remportera 2 entrées pour la foire expo de Montbéliard, ainsi que sa chance d'être tirée au sort vendredi pour remporter ce fabuleux week-end.