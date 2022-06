Du 27 juin au 1er juillet, "Et si on vous le demande ?" Le grand jeu de l'été de votre radio

Et si on vous le demande ? Le grand jeu de l'été de France Bleu Provence qui vous couvre de cadeaux

France Bleu Provence vous invite à jouer à "Et si on vous le demande ?" le grand jeu de l’été qui vous couvre de cadeaux.

Le Principe du jeu :

Inscrivez-vous en ligne du lundi au vendredi, en utilisant le formulaire en bas de cette page.

Du lundi au dimanche, entre 7h et 18h, France Bleu Provence appelle au hasard et en direct l’un des inscrits au jeu (entre 4 et 5 appels différents chaque jour).

Une seule question vous sera posée : « Et si on vous le demande, quelle radio écoutez-vous ? »

Vous devrez répondre : « France Bleu Provence ! », nous parler de votre commune, de votre région ou de votre coup de cœur de l’été.

Chaque intervention sera récompensée par une inscription pour le grand tirage du lundi en direct dans le 6/9 de France Bleu Provence.

Vous n’avez pas été appelé cette semaine ?

Pas d’inquiétude, vous pourrez vous inscrire chaque semaine pour la semaine suivante et ainsi de suite tant que votre numéro de téléphone n’a pas été tiré au sort et que vous n’avez pas été appelé par votre radio préférée.

Chaque semaine, la liste des inscrits sera mise à jour et intégrée au jeu.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’un numéro de téléphone mal renseigné ne sera jamais appelé. Vérifiez bien que vos coordonnées soient exactes afin de multiplier vos chances.

À gagner cette semaine :

Un séjour "évasion romantique à deux"

Une carte carburant de 100 euros

offrez-vous un week-end en amoureux en jouant à "Et si on vous le demande?". ©CaroleMichel. Photo d'illustration, non contractuelle

Prêts à gagner de merveilleux cadeaux ? Inscrivez-vous maintenant :

Règlement des jeux de France Bleu Provence