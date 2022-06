Du 27 juin au 3 juillet gagnez ce super four à pizza Ariete !

Entre amis ou en famille, profitez de ce four à pizza, simple et rapide !

Le four à pizza d'Ariete sera l'allié dans la cuisine de tous les amateurs de pizza : La cuisson rapide à haute température vous permet de reproduire la même méthode de fours à bois et en seulement 4 minutes, vous obtenez une cuisson parfaite pour une pizza maison et 2 minutes pour une pizza surgelée. Savourer une pizza à la maison n'a jamais été aussi simple et rapide.

Le produit améliore ses performances avec une plaque en pierre réfractaire de haute qualité d'un diamètre de 32 cm qui vous permet de cuire et/ou de chauffer des pizzas et des focaccia à cinq niveaux de cuisson, jusqu'à une température maximale de 400 degrés

Réchauffez des croissants pour votre petit-déjeuner sucré ou faites cuire des tartes salées, des biscuits et des viennoiseries directement sur la pierre réfractaire

