Du 28/10 au 01/11/19, 1 Séjour au Domaine de Moulin Mer à Logonna-Daoulas à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Le Domaine de Moulin Mer à Logonna Daoulas vous accueille pour votre séjour. La mer à deux pas avec un sentier côtier fabuleux et préservé, un manoir d’hôtes rénové avec goût et décoré de meubles d’antiquaires d’époque, le gîte est accueillant et les chambres d’hôtes chaleureuses.. A vous de jouer !

Logonna-Daoulas, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 01/11/19 avec 1 Séjour pour deux personnes au Domaine de Moulin Mer à Logonna-Daoulas à gagner !

Domaine de Moulin Mer à Logonna Daoulas

La Bretagne, le Finistère, la Cornouaille ; une presqu’ile au cœur de la Rade de Brest et du Parc Naturel Régional d’Armorique ; proche de Brest et de la Presqu’ile de Crozon ; non loin de Quimper et des sites importants (Mont d’Arrée, Camaret, Crozon, abers, enclos paroissiaux, pointe du Raz, baie de Morlaix, Ouessant, Pont Aven, Roscoff, Océanopolis…) ; la mer à deux pas avec un sentier côtier fabuleux et préservé ; un manoir d’hôtes rénové avec goût décoré de meubles d’antiquaires d’époque, le gîte est accueillant et les chambres d’hôtes chaleureuses.Une carte postale de vacances : bienvenue au Domaine de Moulin Mer, luxueuse maison d’hôtes de charme et de prestige. Nos chambres d’hôtes de charme et de luxe en Finistère vous accueillent dans ce havre de paix entouré de palmiers, eucalyptus, oliviers, clémentiniers, citronniers, agaves et autres plantes méditerranéennes.Notre maison d’hôtes dispose d’un espace Bien-être avec sauna, hammam et SPA de nage. Nous proposons également des massages et des séances de réflexologie plantaire.

Le Séjour pour deux personnes comprend :

une nuit en chambre double

les petits déjeuners

un hamman

Validité : 30 mai 2020

Port de charme Moulin Mer en Rade de Brest

A deux pas de la mer et du petit port de Moulin Mer, le manoir et ses chambres d’hôtes de charme se laisse découvrir derrière ses arbres centenaires qui le protègent des vents et de la vue des passants. Depuis le port et le sentier côtier, on découvre les paysages de luxe de la rade de Brest et de Crozon. Edifié sur des vestiges du XIX siècle, le domaine dans sa version actuelle fût construit à la demande de Frédéric Etienne Madec -conseiller général du Finistère et maire de Logonna-Daoulas durant 24 années- selon des plans dessinés par lui-même

La famille Madec était l’une des familles les plus importantes de Logonna-Daoulas et de la Rade. A son apogée, la famille avait des activités très diverses : les carrières (carrières de pierres de Logonna au Roz, carrières de granite à Perros Guirec), deux conserveries de Saint-Jacques, coquilliers, forge, fermage, bois… La conserverie de poisson fut construite en face de la maison principale. Elle est aujourd’hui détruite et seuls quelques pieds de piliers témoignent de son existence.

Ecrin de luxe et hébergement de charme La maison -atypique en Finistère- orientée plein sud, est en léger retrait des grands axes routiers. Elle diffuse un parfum de vacances avec ses criques abritées et son petit port à quelques pas avec une vue sur Landévennec, Lanvéoc, Lanvéoc-Poulmic, Roscanvel, Le Frêt, l’Ile Longue… Un foisonnant luxueux décor lui sert d’écrin : ici les palmiers sont rois et un ilot de bambous donne la touche exotique d’un environnement superbe avec ses grands arbres, chênes, magnolias, oliviers, clémentiniers, citronniers, eucalyptus… Le clame qui y règne incite au repos. Lors de votre séjour ne soyez pas surpris d’y découvrir la faune locale : lapins, chevreuils, écureuils, oiseaux de toutes sortes…

Les attraits anciens L’imposante bâtisse conserve ses attraits anciens. A l’intérieur, le pichepain règne en maître. Il s’invite à mi-hauteur sur les murs, s’évade dans l’escalier et s’installe sur tous les sols. Les planchers sont constitués d’anciens ponts de vieux gréements récupérés pour leur beauté et qualité.

Une nuit, un séjour, des vacances en Bretagne Le manoir a été intégralement rénové dernièrement pour ouvrir ses portes aux touristes et visiteurs. Un soin particulier est porté à son entretien quotidien afin que vous puissiez y passer une nuit, un séjour ou des vacances inoubliables. Mieux qu’un hôtel le Domaine vous offre un accueil personnalisé mais discret.