Du 29/03 au 02/04/21, 1 séjour au Camping Le Bois d'Amour à l'Île-Tudy à gagner ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 02/04/21 avec 1 séjour d'une semaine en mobil-home au Camping Le Bois d'Amour à l'Ile-Tudy à gagner !

Camping Le Bois d'Amour à l'Île-Tudy

Le séjour : une semaine dans un mobil-home récent, tout confort, pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). Le séjour est valable hors vacances scolaires et week-ends fériés et jusqu'au 11 septembre 2021. Le camping ouvre le 3 avril 2021. Non inclus : draps, couvertures, oreillers et autre linge de maison, repas, trajet

Le camping Le Bois d'Amour (**) se situe sur la commune de L'Île-Tudy. Ancien village de pêcheurs, cette authentique et charmante presqu'île bénéficie d'un patrimoine naturel et d'une biodiversité privilégiée. Le camping, à 150 mètres de la plage vous offre une atmosphère familiale et calme où vous pourrez profiter de la nature et vous ressourcer. La vue sur l'étang de Kermor, réserve ornithologique vous permettra d'observer les nombreuses espèces d'oiseaux et d'admirer les couchers de soleil de votre mobil-home. A pieds ou à vélo, les sentiers côtiers vous mèneront jusqu'à Bénodet en passant par le charmant port de Sainte-Marine. Côté rivière, l'estuaire de la rivière de Pont l'abbé, sa réserve ornithologique et ses parcs à huitres permettent de jolies balades et des activités comme le kayak ou le paddle et la pêche à pieds à marée basse. La plage est idéale pour les jeunes enfants et les plus grands pour la pratique de sports nautiques. Toute la famille trouvera son bonheur à l'Ile-Tudy et le port ravira les gastronomes pour déguster les spécialités locales en terrasse. Tous les mobil-homes sont récents, confortables et bien équipés, de plus le camping offre un accès wifi gratuit et dispose d'une location de vélos sur place. Une épicerie ouverte 7j/7 vous permettra d'acheter du pain, des viennoiseries et des produits frais locaux.

Les mobil-homes possèdent :

une chambre avec un lit double

une chambre enfant avec deux lits jumeaux

une cuisine équipée

une salle d'eau

wc séparés

un salon/salle à manger

une terrasse avec salon de jardin

Barbecue et transat sur demande

Le linge de lit, de maison et les couvertures et oreillers ne sont pas fournis pour des raisons sanitaires