Du 29/11 au 03/12/21, tentez de gagner votre Coffret Breizhbox Bleue ! Cap ou pas Cap ?

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau !

A gagner chaque jour du 29/11 au 03/12/21 : un coffret Breizhbox Bleue

Breizhbox, c’est quoi ?

Et pour réserver ?

Détendez-vous, on s’occupe de tout ! Notre force, c’est notre service de réservation dédié. Il suffit de choisir sa date et son séjour et nous nous chargeons de réaliser toutes les réservations ! Grâce à l’implication d’une centaine d’acteurs locaux du tourisme, c’est la garantie d’un week-end de rêve sur notre belle destination Lorient Bretagne Sud ! En bref, le cadeau idéal pour Noel 😊