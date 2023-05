Du 29 mai au 02 juin 2023 gagnez une Escale Ailleurs au Domaine de la Pommeraye en Suisse Normande

Le domaine de la Pommeraie a reçu le renouvellement de son label Normandie Qualité Tourisme, et entre dans le cercle restreint des établissements ayant obtenu la meilleure note, notamment pour le nouveau volet de cet audit : actions sociétales et environnementales !

Domaine de la Pommeraye chambre

A gagner :

Une Escale Ailleurs comprenant :

Une nuitée en chambre So Chic et un Voyage Sensoriel Ailleurs en duo (dont piscine privative, sauna et hammam privatifs et 1 heure de soins effective) !

Pourquoi pas profiter d'un soin visage et d'un soin corps, ou d'un seul soin ( au choix)

Domaine de la Pommeraye piscine

Le Domaine propose des nouveautés :

Une nouvelle piscine et une nouvelle terrasse.

Le Black Cab (taxi anglais) du Domaine. Un taxi anglais qui arpente les rues de la Suisse Normande !