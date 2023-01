Du 30/01 au 03/02/23, on fête la Chandeleur ensemble sur France Bleu Breizh Izel !

Le 2 février, c’est la Chandeleur, appelée aussi la Fête des Chandelles. Tous les ans, la tradition veut que l’on cuisine plein de délicieuses crêpes à déguster avec famille et copains.

A gagner dans le jeu de 8h40 le jeudi 2 février : une billig Krampouz

Savourez des crêpes traditionnelles comme à la crêperie et partagez des moments gourmands avec vos proches.

Depuis 1949, Krampouz conçoit et fabrique des crêpières dans la pointe finistérienne dont l’emblématique crêpière Billig, devenue une référence.

Véritable madeleine de Proust pour les bretons et emblème de la région, la crêpière électrique verte a su se faire une place dans les cuisines des français.

La crêpière électrique Billig est la crêpière traditionnelle bretonne. Conçue sur la base de nos crêpières professionnelles, elle est équipée d’une plaque en fonte usinée qui permet de reproduire à la maison le goût et la texture inimitables des crêpes dégustées en crêperie. Saviez-vous qu’en Bretagne elle se transmet de génération en génération ?

Fabriqué en Bretagne

Inventeur de la crêpière et leader mondial sur le marché de la crêpière professionnelle, Krampouz est la référence des appareils à crêpes. Spécialisée dans les appareils de cuisson de précision haut de gamme, Krampouz propose également des modèles de planchas en inox.

Ancrée en Bretagne depuis 1949, Krampouz est très attachée à une fabrication 100% française.

Du 30/01 au 03/02/23, à gagner chaque jour dans le jeu "Cap ou pas Cap ?

C'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées et répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne les cadeaux :

Atelier du Phare à Penmarc'h

Apprenez en 3 heures à faire de bonnes crêpes salées et sucrées ! Avec un professionnel depuis 25 ans

- Vous réalisez

- Vous tournez

- Vous emportez

Les cours sont de vrais moments de découvertes gourmandes et de bonne humeur, de l’alchimie des divers ingrédients au maniement du Rozell, l’atelier vous ouvre ses portes pour une parenthèse gourmande. Vous souhaitez découvrir l’art ancestral de la fabrication de la crêpe de blé noir et de froment, cette formation vous conviendra parfaitement, en 3H00, vous apprendrez les secrets d’un crêpier professionnel.

La Corne d'Abondance à Mahalon

Le gérant de La Corne d'abondance dans le Finistère vous invite à découvrir sa large gamme de confitures artisanales confectionnées au sein de son atelier de 35 m² à Mahalon. Préparées traditionnellement dans une bassine en cuivre ou en inox, sans additifs ni conservateurs à l'exception du sucre et du citron, les confitures de La Corne d'abondance sont disponibles dans près de 70 recettes différentes selon les saisons ou de disponibilités dans notre boutique, des plus classiques aux plus originales, avec toujours 60% de fruits comme le veut la tradition : La plupart des fruits utilisés pour réaliser ces confitures proviennent de France, hormis les fruits exotiques comme l'ananas ou la goyave. Il vous propose également des chutneys originaux, notamment à base de mangue, ananas, curry rouge et lait de coco, ou encore une association oignon-vinaigre de cidre. Vous résidez à Quimper, Douarnenez, Concarneau, Pont-l'Abbé, Quimperlé, Rosporden, Fouesnant, Penmarch, Trégunc, Brest ou dans les communes environnantes ? Votre confiturier vous propose de retrouver ses confitures maison dans l'un de ses 200 points de vente dans le Finistère. Et pour les curieux venus d'ailleurs, votre artisan assure la vente de confitures artisanales en ligne.

Contenu du coffret :

- confiture de cerises noires

- confiture citron

- confiture de fraises de Plougastel

- confiture de poires vanille

- confiture pommes cassis

- confiture de mandarine calamondin

La Brouette de Kérivoal à Plomelin

« De la graine à la crêpe », Telle est notre devise ! Nous cultivons notre farine « Loch’all », le sarrasin, différentes variétés de blé et d’épeautre pour le régal des papilles.

Du 30/01 au 03/02/23, à gagner dans les différents jeux : des coffrets de 4 pots de confitures La Cour d'Orgères

Coffret "Les Petites Folies Fruits Sublimes"

Ce coffret gourmand délivre un message plein de bonheur ! Une sélection de 4 confitures allégées 100% issues du fruit en petit format dans un bel étui violet :

- La vie est belle : mirabelles au jus d'orange sanguine

- Un peu, beaucoup : kiwis, pêches jaunes

- Passionnément : mangues, fruits de la passion

- À la folie : poires, groseilles