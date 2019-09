Du 30/09 au 04/10/19, 1 séjour au Futuroscope de Poitiers pour 4 personnes à gagner ! Cap ou pas Cap ?

France Bleu Breizh Izel vous offre votre séjour au Futuroscope, le plus accueillant des parcs ! Pendant les vacances de la Toussaint, le Futuroscope passera en mode Futuroween ! Profitez de l'atmosphère d'Halloween et frissonnez avec des surprises et des animations effroyablement drôles...

Quimper, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 04/10/19 avec 1 séjour au Futuroscope de Poitiers pour 4 personnes (2 adultes à partir de 13 ans + 2 enfants de 5 à 12 ans inclus) à gagner !

Futuroscope de Poitiers

Le séjour pour 2 adultes à partir de 13 ans + 2 enfants de 5 à 12 ans inclus partageant la chambre des parents (les - de 5 ans sont invités, leur restauration est à régler sur place) comprend :

l'entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs

l'accès à l'aquaféerie nocturne

une nuit à l'hôtel du Futuroscope * en chambre quadruple

les petits déjeuners

les frais de dossier

Il ne comprend pas l'assurance annulation facultative, les frais de déplacement et de parking, la restauration, les dépenses personnelles et la taxe de séjour

Futuroscope de Poitiers | Futuroween - JL Audy/AEROPHILE/D LAMING, Architecte/FUTUROSCOPE

Cette semaine, votre radio vous offre votre séjour au Futuroscope, le plus accueillant des parcs !

Pendant les vacances de la Toussaint, le Futuroscope passera en mode Futuroween ! Profitez de l'atmosphère d'Halloween et frissonnez avec des surprises et des animations effroyablement drôles pour rire en famille. Découvrez aussi les grandes attractions à succès du Parc : L'Extraordinaire Voyage, Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots, La Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins et Futuropolis, la nouvelle ville des enfants ! Et chaque soir à la nuit tombée, l’Aquaféerie du Parc vous transportera au pays des étoiles.