Du 30/12/19 au 03/01/20, 1 séjour "Découverte autour du jardin et du paysage" à gagner ! Cap ou pas Cap ?

Lanrivain, France

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h40 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 03/01/20 avec 1 Séjour "Découverte autour du jardin et du paysage" de 5 jours en pension complète pour deux personnes à gagner !

Séjour Découverte autour du jardin | Launay

Pour se ressourcer dans un paysage magique et préservé, 4 séjours découvertes en mars, avril ou mai dans le cadre du hameau de Saint-Antoine à Lanrivain (22)

A choisir parmi ces 4 séjours :

du 02 au 06/03/20 : Permaculture et potager

du 16 au 20/03/20 : Fruitiers, taille, greffe, entretien du verger

du 13 au 17/04/20 : Dessin et conception du jardin

du 04 au 08/05/20 : Gestion et entretien du jardin

Séjours découvertes autour du jardin et paysage, 5 jours en Bretagne intérieure mars, avril, mai 2020

À Lanrivain (22), dans le superbe hameau restauré de Saint-Antoine avec sa chapelle du 16e siècle, au cœur de la Bretagne intérieure

Aux sources du Blavet, à proximité du chaos granitique de Toul Goulic et du village de Trémargat

Dans un paysage magique de chemins creux, entouré de bois et de landes

Séjour Découverte autour du jardin | St Antoine

Une expérience exceptionnelle dans un cadre idyllique préservé pour nourrir votre soif de rencontres, soif de l’autre, soif d’apprendre. Vous partagez votre temps entre :

des ateliers de formation encadrés par nos paysagistes et enseignants confirmés répartis sur 5 jours

des visites des jardins remarquables guidées par nos spécialistes avec des travaux pratiques in-situ

des activités de bien-être, ludiques et bucoliques : canoé kayak, pêche sur le lac de Kerné Huel, tir à l’arc, découverte de la faune, balades commentées

Pour tous les niveaux, du jardinier débutant au confirmé

Votre niveau :

Niveau 1. Je démarre mon jardin ou mon potager et je n’y connais pas grand-chose

Niveau 2. J’ai déjà un jardin ou un potager, mais je suis un peu perdu

Niveau 3. Mon jardin ou mon potager est bien mais je veux l’améliorer

Séjour Découverte autour du jardin

Le séjour comprend :

Hébergement en cabine individuelle ou à deux au cœur du hameau de Saint-Antoine, dans une authentique longère de granit

Petits-déjeuners, déjeuners et dîners, boissons au cours des repas. Cuisine traditionnelle à base de produits frais et de saison issus de l’agriculture locale concoctée par Nathalie Benibri du restaurant Coriandre

- Ateliers, visites, activités par petits groupes (15 personnes au maximum.)

- Accompagnement et encadrement par des paysagistes, enseignants confirmés

- Arrivée le lundi matin et départ le samedi matin

- À 30 km de Guingamp, accessible par TGV (2h40 de Paris)

Si vous arrivez en train nous venons vous chercher

Prix par une semaine : 650 € pension complète / 600€ demi-pension

Adresse postale : Institut du jardin et du paysage de Bretagne Hameau de Saint-Antoine 22480 Lanrivain

Renseignements : institut.paysagebretagne@gmail.com 06 62 57 65 89 ou O6 80 20 65 24