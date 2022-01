Du 31/01 au 04/02/22, on fête la Chandeleur ensemble sur France Bleu Breizh Izel !

La Chandeleur, c'est le 2 février ! Jouez avec nous et tentez de gagner une Billig Krampouz, des coffrets de confitures La Cour d'Orgères - Maître artisan confiturier, des cartes cadeau Atelier Crêpes de Véro et des livres Crêpes et Galettes

Le 2 février, c’est la Chandeleur, appelée aussi la Fête des Chandelles. Tous les ans, la tradition veut que l’on cuisine plein de délicieuses crêpes à déguster avec famille et copains.

Une billig Krampouz

Savourez des crêpes traditionnelles comme à la crêperie et partagez des moments gourmands avec vos proches.

Depuis 1949, Krampouz conçoit et fabrique des crêpières dans la pointe finistérienne dont l’emblématique crêpière Billig, devenue une référence.

Véritable madeleine de Proust pour les bretons et emblème de la région, la crêpière électrique verte a su se faire une place dans les cuisines des français.

La crêpière électrique Billig est la crêpière traditionnelle bretonne. Conçue sur la base de nos crêpières professionnelles, elle est équipée d’une plaque en fonte usinée qui permet de reproduire à la maison le goût et la texture inimitables des crêpes dégustées en crêperie. Saviez-vous qu’en Bretagne elle se transmet de génération en génération ?

Fabriqué en Bretagne

Inventeur de la crêpière et leader mondial sur le marché de la crêpière professionnelle, Krampouz est la référence des appareils à crêpes. Spécialisée dans les appareils de cuisson de précision haut de gamme, Krampouz propose également des modèles de planchas en inox.

Ancrée en Bretagne depuis 1949, Krampouz est très attachée à une fabrication 100% française.

Coffrets confitures La Cour d'Orgères - Maître Artisan Confiturier

Les petites folies divines et gourmandes LE MEILLEUR AMI DE LA CHANDELEUR, LE COFFRET GOURMAND DE LA COUR D’ORGERES ! Pour accompagner ce moment tant attendu des petits et des grands.

Le coffret exotique contient 4 pots de confiture :

Ananas

Maracuja

Goyave

Mangue

Le coffret exotique Sélection de délicieuses confitures artisanales de fruits exotiques pour une découverte ensoleillée. Offrir un voyage des saveurs à vos gourmets préférés avec ce joli coffret composé de quatre petits pots de confiture aux parfums exotiques : ananas, maracuja, goyaves, mangues. Des saveurs acidulées intensément fruitées pour mettre du peps sur les crêpes

Le coffret Must Have contient 4 pots de confiture :

Pinacotonka (ananas, coco, fève de Tonka)

Cœur de Breizh (pommes, caramel au beurre salé)

Ode à l'amour (framboises, rose)

Passionnément (mangues, fruits de la passion)

Le coffret Must Have Ce coffret cadeau comprend les parfums de confitures à avoir absolument à la maison. L'esprit tarte tatin avec Cœur de Breizh. Pinacotonka, le mélange ananas, coco et fève de tonka pour vous surprendre. Avec Passionnément, la préparation de fruits de la passion et mangues, un voyage dans les îles paradisiaques. L'ode à l'amour, c'est un bouquet de framboises aromatisées à la rose.

Carte cadeau Atelier Crêpes de Véro Initiation Simple à Bénodet

Cours de cuisine Crêpes et Galettes Les Ateliers Crêpes de Véro sont des cours de cuisine dédiés aux crêpes et galettes. Ils sont conçus pour les particuliers afin de permettre à chacun d’apprendre en confiance à tourner des crêpes.

Faire les Crêpes et Galettes bretonnes tout en vivant un moment convivial et authentique. Vous apprenez le geste simple pour tourner les Crêpes en utilisant un Rozell rond.

Tout est fourni (ingrédients, matériels, tabliers, recettes) Repas inclus

Durant cet atelier crêpes, vous allez :

Découvrir le sarrasin, encore appelé " blé noir "

Préparer la pâte salée (sarrasin - blé noir) et la pâte sucrée (froment)

Apprendre à tourner les crêpes sur une véritable crêpière-billig avec un geste simple (râteau ou rozell rond)

Préparer et déguster vos crêpes salées (galettes) et sucrées durant le repas partagé en fin d'atelier

Passer un bon moment authentique et convivial

Au plaisir de vous accueillir et de vous initier aux fameuses crêpes bretonnes

Livre "Crêpes et Galettes" de Bleuzen du Pontavice

Un ouvrage qui vous apprendra tout sur les crêpes bretonnes et du monde entier, avec bien-sur, les différentes recettes. Avec sa faconde habituelle, Bleuzen du Pondavice raconte l'histoire des crêpes et des galettes et la manière dont elles en sont venues à symboliser la gastronomie bretonne. Elle évoque aussi la question des céréales, notamment le blé noir dont la culture a profondément marqué le paysage breton.