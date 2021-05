Du 31/05 au 04/06/21, 1 Séjour dans la cabane dans les arbres de Koad'dour à Les Portes du Coglais à gagner !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 04/06/21 avec 1 Séjour insolite pour deux personnes dans la cabane dans les arbres de Koad'dour à Les Portes du Coglais (Ille-et-Vilaine) à gagner !

Cabane dans les arbres Koad'dour à Les Portes du Coglais

Le séjour pour deux personnes comprend :

Une nuit dans la cabane Koad'dour dans les arbres avec spa privatif

Le panier petits-déjeuners pour deux,

Validité : 1 an hors week-end, veille et jour férié et juillet et août

Vivez une escapade romantique dans les arbres !

Située sur un îlot surplombant un étang, la Cabane Spa Koad'dour est idéale pour vivre une expérience insolite à deux.

Construite avec des matériaux nobles et dans le respect des arbres, cette cabane bénéficie de tout le confort nécessaire pour un séjour hors du commun.

Accessible par un escalier, puis par une passerelle métallique, elle se compose de deux niveaux. Le premier est situé à 6 mètres de hauteur et permet l'accès à la terrasse avec jacuzzi privatif et à la douche extérieure ainsi qu'un coin repas aménagé sous un arbre. La chambre et la salle de bain sont quant à elles au second niveau, perchées à 9 mètres de hauteur !

La vue à 360° sur l'ensemble d'une verdoyante propriété privée

A vous de jouer !