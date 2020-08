Du 31/08 au 04/09/20, 1 Séjour Puy du Fou 2 jours Grand Parc, 1 nuit Camp Drap d'Or & spectacle à gagner !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 04/09/20 avec 1 Séjour Puy du Fou pour 4 personnes 2 jours Grand Parc et 1 nuit Camp Drap d'Or en demi-pension et accès Spectacle Nocturne à gagner !

France Bleu Breizh Izel et le Puy du Fou vous offrent un séjour de deux jours en "Période Verte" comprenant :

1 nuit pour 4 personnes en période verte

2 jours au Grand Parc

1 nuit (1 chambre) à « Le Camp du Drap d’Or »

les petits déjeuners et dîners dans le restaurant « Les Deux Couronnes »

l’accès au spectacle nocturne "Les Orgues de Feu"

Spectacle nocturne "Noces de Feu" au Puy du Fou

Spectacle nocturne "Les Noces de Feu"

Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d'eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d'une fête inoubliable.

Durée moyenne du spectacle : 30 minutes

Cap du Drap d'Or au Puy du Fou

Le Camp du Drap d'Or

Découvrez les splendeurs de la Renaissance et vivez un séjour royal, en famille, dans l'une des flamboyantes logeries de François Ier et d'Henry VIII d'Angleterre. Vivez un séjour royal au cœur de la Renaissance ! Le Camp du Drap d’Or invite ses hôtes à vivre un séjour sur les traces de François 1er et d’Henry VIII d’Angleterre dans une des 100 « logeries » flamboyantes aux armes de chaque couronne. Lits à baldaquins, colonnes tournées en chêne massif, tapisseries brodées, vasques en métal martelé et salle de bain en céramique dorée offrent un véritable séjour royal avec tout le confort moderne, dans un décor magnifique. Tous les éléments d’ornements des « logeries » du Camp du Drap d’Or, comme la brique, la pierre ou bien les colonnes en bois et balustres ont été réalisés sur-mesure, en s’appuyant sur des peintures et des gravures d’époque pour un rendu authentique. Toutes les chambres, d’une superficie de 27m², disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’un téléviseur avec accès à la chaîne Puy du Fou, aux chaînes françaises et aux chaînes internationales. Le Camp du Drap d’Or offre un service de restauration au buffet des Deux Couronnes qui vous accueille pour le petit-déjeuner et le dîner.

Restaurant "Les deux couronnes" _ Puy du Fou

Restaurant Les Deux Couronnes

Autour du grand brasero du palais du "Camp du Drap d'Or", partagez à volonté les grillades préférées du roi François Ier

Informations Coronavirus - COVID 19 Pour mieux vous servir

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, le Puy du Fou accompagne ses visiteurs avec des conditions de réservation d’une très grande flexibilité

Le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des spectacles du Puy du Fou, sur le site de la Cinéscénie (tribunes et accès depuis les parkings), dans tous les espaces fermés, et dans certaines autres étapes de la visite (restaurants, hôtels...). Il est fortement recommandé sur le reste du site

Dès votre arrivée au Puy du Fou, vous serez invités à stationner sur des parkings spacieux, suivant un plan destiné à éviter le croisement des personnes

Dans l’enceinte du site, la circulation des visiteurs est organisée et contrôlée en permanence par la présence de 350 agents sur le terrain, assistés par une surveillance vidéo couvrant la totalité du Puy du Fou

L’ensemble des lieux traversés par les visiteurs sont constamment désinfectés tout au long de la journée (restaurants, tribunes de spectacles, sanitaires, chambres d’hôtels, navette…)

Mise à la disposition des visiteurs de plus de 250 points de distribution de gel hydroalcoolique

Les équipes en contact avec les visiteurs sont rigoureusement équipées d’un matériel anti COVID-19 (masques, gants, visières …), et formées aux mesures de sécurité et d’hygiène sanitaire

Un médecin et une équipe médicale formés à la détection et à la gestion du COVID 19, sont présents quotidiennement sur le site

Les accès et sorties de spectacles sont élargis et multipliés afin de préserver la distance physique entre les personnes, et fluidifier le déplacement des visiteurs

Le nombre de spectateurs en tribune est réduit à chaque représentation, pour respecter la distance physique entre chaque visiteur ou groupe familial

La capacité de chaque restaurant traditionnel a été réduite afin de préserver les distances entre les tables

Le Puy du Fou a développé une offre supplémentaire de formules de restauration à emporter

Sur des écrans, les « gestes barrière » sont rappelés aux visiteurs tout au long de leur séjour

Les visiteurs sont invités à télécharger l'application STOP COVID pour aider à lutter contre la propagation du virus

Mesures spécifiques à la Cinéscénie : Pour profiter de ce moment en toute sérénité et préserver la santé et la sécurité de tous, le Puy du Fou a mis en place une série de mesures fortes :

Une tribune accueillant moins de 5 000 personnes, conformément aux dispositions gouvernementales en vigueur

Le port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans, sur le site et dans l’enceinte de la Cinéscénie depuis les parkings

L’application des gestes barrières et de toutes les mesures que les équipes vous indiqueront lors de votre visite. Vous disposerez à ce titre de points de distribution de solution hydro-alcoolique tout au long de votre parcours. Les personnes présentant des symptômes du Covid-19 doivent consulter un professionnel de santé et sont invitées à ne pas venir au Puy du Fou. Afin de faciliter l’accès des spectateurs en toute sérénité, vous êtes invitez à vous présenter aux entrées 1h30 avant l’heure du spectacle indiquée sur votre billet. Il est de la responsabilité de chaque visiteur de respecter ces règles, pour la sécurité de tous. En cas de non-respect de ces mesures, le Puy du Fou se réserve le droit de refuser l’accès au spectacle de la Cinéscénie. De même, les équipes seront attentives à assurer le respect des mesures précitées tout au long de la manifestation.