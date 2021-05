Du 31 mai au 6 juin, Gagnez une croisière d’une semaine en méditerranée

Une croisière d’une semaine pour 2 personnes

Le croisiériste MSC Croisières a mis en service en Octobre 2019 le MSC Grandiosa, un bateau de croisière innovant et performant.

C’est à bord de ce navire de plus de 330 mètres de long et 43 mètres de large que vous embarquerez pour une croisière Méditerranée en cabine Balcon avec vue mer.

Piscine, théâtre, Aurea SPA, aquapark, bowling... Construit à Saint Nazaire, le paquebot a été pensé pour que vous puissiez profiter tout au long de votre voyage d’un incroyable design et de beaux divertissements.

Un parc d'attractions sur l'eau - Msc Croisières

À n’importe quel moment de la journée, la Galleria est l’endroit parfait pour se restaurer, faire les boutiques, se retrouver ou simplement s’imprégner de l’ambiance unique.

Et lorsque le soleil se couche, il prend une toute autre vie, avec des spectacles sur le dôme à LED, des concerts et des soirées jusqu’à tard dans la nuit.

Comment participer?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Il suffit d’écouter France Bleu La Rochelle et de participer aux sélections organisées à différents moments de la journée au 05.46.50.67.68, le numéro jeu de France Bleu la Rochelle.

Qui est Planete-Croisiere.com ?

● Une agence de voyage en ligne 100% française spécialiste de la vente de croisières

● Une expertise sur les grands voyages en croisière et les tours du monde, sur les croisières d’expédition (arctique / antarctique) et les croisières fluviales.

● Une agence à taille humaine avec un suivi de votre dossier de A à Z par un seul et même conseiller

● Nouveau : des conditions d’annulation flexibles et remboursement sous 4 semaines en cas d’annulation

Pour réserver une croisière : www.planete-croisiere.com ou 03.20.01.65.6