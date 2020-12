Du 7 au 11/12/20, 1 week-end "Echappée aux Breizh’îles" avec les Vedettes de l'Odet à gagner ! Cap ou pas Cap

Vous rêvez de dépaysement, de détente et de découverte ? Echappez-vous aux Breizh’îles le temps d’un week-end pour visiter l’archipel des Glénan et son lagon aux couleurs vert émeraude et profitez-en pour vous détendre dans un bel hôtel en bord de mer, de vous initier au paddle ou au kayak de mer...

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 11/12/20 avec 1 week-end pour deux personnes "Echappée aux Breizh’îles" avec les Vedettes de l'Odet à gagner !

Iles Glenan | Les Vedettes de l'Odet

Ce week-end pour deux personnes comprend :

une croisière découverte de l’archipel des Glénan (traversée aller retour, escale libre sur l’île Saint Nicolas et croisière commentée de l’archipel)

(traversée aller retour, escale libre sur l’île Saint Nicolas et croisière commentée de l’archipel) une nuit avec petit déjeuner en chambre double à l’hôtel Belle Vue au Cap Coz avec une coupe de Champagne

l’accès au Jacuzzi

une location de kayak ou paddle avec le centre nautique de Fouesnant en Cornouaille

Validité : saison 2021 d'avril à septembre hors juillet et août

Les Glenan | Les Vedettes de l'Odet

Echappée aux Breizh’îles 2j/1n

Vous rêvez de dépaysement, de détente et de découverte ? Echappez-vous aux Breizh’îles le temps d’un week-end pour visiter l’archipel des Glénan et son lagon aux couleurs vert émeraude et profitez-en pour vous détendre dans un bel hôtel en bord de mer avant de vous initier au paddle ou au kayak de mer… Le rêve est si proche !

Votre programme à Fouesnant, Cap Coz en Riviera Bretonne

Au départ de Bénodet vous larguez les amarres, cap vers les îles Glénan. Vous accostez sur l’île Saint Nicolas des Glénan pour une escale libre et profitez des étendues de plages de sable blanc. La nature est préservée, l’air est pur et iodé. Vous appréciez le calme et vous vous déconnectez très rapidement du continent et du quotidien. Dans l’après-midi vous embarquez pour une croisière commentée dans l’archipel. Banc de sable de Guiriden, phare de Penfret, Fort de Cigogne, envol d’oiseaux marins, histoires de marins, pirates et corsaires : le parcours accompagné par un guide passionné offre un panorama intégral des îles. Le soir, vous vous installez à l’hôtel Belle Vue *** à Fouesnant en formule nuit et petit déjeuner. Situé en bord de mer, vous vivez un moment de bien-être au jacuzzi avant de prendre votre coupe de Champagne face à la mer. Vous aurez la possibilité de dîner au restaurant (dîner en supplément et sur réservation). Le lendemain, le centre nautique de Fouesnant met à votre disposition kayak ou paddle, au choix, pour une découverte de cette activité nautique. Accessible à tous, quelques explications suffisent pour une balade à coups de pagaies dans la baie abritée. Dans un environnement privilégié, au pied de la falaise qui s’étire vers Beg Meil vous suivez par la mer le sentier des douaniers, en toute liberté (durée 2 heures).

Un programme complet pour se resourcer et vivre d’agréables moments le temps d’un week-end ou en semaine !

Vous découvrirez les îles Glénan le premier jour ou le deuxième jour de votre séjour, selon vos envies

Vedettes de l'Odet

Pour Noël, offrez l’Echappée aux Breizh’îles en Pochette Cadeau ! Surprenez vos proches offrez leur une Echappée aux Breizh’îles : Commandez en ligne en quelques clics !

Le Bon Cadeau : Aussitôt commandé, vous le recevrez par mail. Imprimez le pour l’offrir : idéal en dernière minute ! La Pochette Cadeau : Recevez à votre domicile sous 48 heures une jolie pochette cadeau comprenant un carton d’invitation et un livret de présentation des Glénan. N’oubliez pas d’ajouter les frais d’envoi à votre commande (4 €). Le cadeau est valable pendant la saison 2021 et 2022. Vos invités nous contacteront pour choisir la date de leur séjour.