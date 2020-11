Du 9 au 13/11/20, 1 séjour à l'Hôtel Le Goyen à Audierne & Repas à la Crêperie An Teuzar à Audierne à gagner !

L’Hôtel Restaurant le Goyen, ancré sur les quais d’Audierne est le point de départ idéal pour découvrir la Cornouaille, le Cap Sizun, le Finistère et la Bretagne Sud.. Vous dégusterez des crêpes à base de farine bio à la Crêperie An Teuzar à Audierne... "Cap ou pas Cap ?" A vous de jouer !

« Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi avec une finale le vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 de lundi à jeudi (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour et se sélectionne pour participer à la finale du vendredi 13/11/20 avec 1 séjour pour deux personnes à l'Hôtel-Restaurant Le Goyen à Audierne & 2 repas à la Crêperie An Teuzar à Audierne à gagner en partenariat avec l'Office de Tourisme Cap-Sizun - Pointe du Raz !

Audierne - Raoullic

Descriptif du séjour pour deux personnes :

une nuit en chambre double avec balcon & vue sur le port

les petits déjeuners servis sous forme de buffet ou continental en chambre

hors week-ends fériés & haute saison du 25/06 au 29/08/2021

sur réservation et selon disponibilités

validité : 31/10/21

Hôtel Le Goyen à Audierne « Tout au bout du Cap Sizun, la Pointe du Raz est un de ces lieux où la terre livre son dernier combat. » A 35 km de Quimper, l’hôtel le Goyen, ancré sur les quais d’Audierne est le point de départ idéal pour découvrir la Cornouaille, le Cap Sizun, le Finistère et la Bretagne Sud. Ce bastion de la gastronomie a conservé son caractère et son âme et la générosité de son accueil. Un lieu à découvrir le temps d’un week-end, en couple ou d’une escapade entre amis ou en famille. Ceux qui ont la chance de séjourner dans ce lieu magique ne manqueront pas de découvrir quelques-uns des sites qui en font sa renommée. De la Pointe du Raz à la Pointe du Van, en passant par la baie des trépassés, les paysages naturels sont d’une beauté à couper le souffle. Membre de « Logis Hôtels », les chambres avec balcon sur 3 niveaux, offrent une vue magnifique sur le petit port de pêche d’Audierne et sa vie maritime. Que ce soit la chambre Supérieure avec son coin salon et sa salle de bain spacieuse ou depuis notre salle de petit-déjeuner avec une vue panoramique sur le port, laissez- vous séduire par notre petit Hôtel de Charme et de Caractère en Bretagne ! Rien que le nom évocateur de nos chambres vous transporte dans un voyage maritime le long du Goyen que vous pourrez admirer de vos balcons ou de votre salon panoramique. Depuis votre petit-déjeuner buffet face au port et ce jusqu’au soleil couchant devant un Cocktail dans notre bar, vous serez entouré par notre équipe serviable et chaleureuse.

Hôtel-Restaurant Le Goyen à Audierne

Crêperie An Teuzar à Audierne Depuis 20 ans Virginie et son équipe vous accueillent dans une ambiance chaleureuse, conviviale, familiale et musicale. En salle cosy ou en terrasse couverte face au port, vous dégusterez des crêpes à base de farine bio, accompagnées de bières, cidres artisanaux et locaux de qualité. Les recettes sont régulièrement renouvelées faisant la part belle aux produits bretons et aux épices.

La Crêperie An Teuzar à Audierne vous offre un bon cadeau d'une valeur de 60 € pour 2 repas boissons comprises avec une validité au 31/10/21