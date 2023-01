Du 9 au 13 janvier, avec Comtois rends-toi, on se remet doucement au travail

Du 9 au 13 janvier Comtois rends-toi vous propose de tenter de votre chance et de gagner un superbe ordinateur portable.

Vous aviez envie de changer d'ordinateur, mais pas forcément envie d'investir...Et bien, tentez de le gagner. France Bleu Belfort Montbéliard vous offre la possibilité de remporter ce superbe ordinateur portable. Son écran de 15.6'' et son poids de 1,5 kg vous permettrons de l'emmener où vous voudrez et de l'utiliser au bureau ou tranquillement installé dans le canapé. Equipé de Windows 10, vous pourrez ainsi utiliser les logiciels du pack bureautique Microsoft Office, mais aussi des nouveaux logiciels qui permettent de visionner des films et écouter de la musique.

On vous dit comment faire pour participer...

Tous les jours entre 11h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Neni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne qui aura marqué le plus de points remportera un almanach Comtois, mais aussi sa chance d'être tirée au sort vendredi et peut-être remporter l'ordinateur portable.

Bonne chance à vous !