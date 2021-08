Du 9 au 15 aout, gagnez votre journée découverte en Saintonge

France Bleu La Rochelle et la mairie de Saint-Césaire vous invitent à passer une journée en famille au fil de l'eau.

Le « Coran » c’est le nom du ruisseau en Patois Saintongeais ! Cela signifie le courant en raison d’une dénivellation importante (43 mètres) entre la source et l’embouchure sur la Charente. Il est alimenté par la Fontdouce.

Un paysage unique en Saintonge

Creusée dans un plateau calcaire et longue de 11 km, elle est peuplée de bois humides d’aulnes, de frênes, de charmes, de prairies marécageuses.

Située en Saintonge romane, entre Saintes et Cognac (en Nouvelle Aquitaine), la Vallée du Coran fait partie de ces lieux. Un écrin de verdure, où faune et flore sauvages, et jolis sentiers, vous invitent à la randonnée douce.

Gagnez votre journée bucolique!

Le temps d'une journée, avec les Anes de la rêverie nous vous proposons une randonnée avec un âne en pleine nature et vous aurez la sensation d'avoir fait une pause "hors du temps"...

Au rythme de son pas, vous prendrez enfin le temps de regarder ce qui vous entoure, sentir la nature, observer la faune et la flore. L'âne sera le compagnon idéal de vos enfants. En sa compagnie, ils prendront plaisir à se balader à dos d'ânes ou bien à pied.

Les Anes de la rêverie © Getty

Le temps d'un pause déjeuner vous vous offrirez une halte bien méritée au restaurant Les Bujoliers, une cuisine traditionnelle basée sur des produits frais et de saison.

L'apres-midi sera ludique à la pisciculture de Saint Césaire. Vous vous essaierez à la pêche de la truite arc-en-ciel élevées dans l’eau de source de la rivière du Coran. ’’

Comment participer?

Tentez votre chance à l'un de nos jeux 05.46.50.67.68

La voix de l'été ( 7h50, 8H50, 17H50) du lundi au dimanche

( 7h50, 8H50, 17H50) du lundi au dimanche Mais... On est où? entre 11h et midi du lundi au vendredi

Jouez, gagnez et vous participerez à la désignation du gagnant dimanche15 Aout à 9H45.

Bonne chance à vous !