Du lundi 04 au vendredi 08 avril 2022 gagnez un week-end de charme au domaine Albizia à Caumont sur Aure

Chaque jour "la boite à sons" vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

A gagner : un séjour d'une nuit dans une des suites du domaine Albizia pour 2 personnes incluant les petits déjeuners, une séance de spa privative (avec sauna, jacuzzi, pierres chaudes) et l'accès illimité dans les jardins Albizia.

Chambre Albizia - Domaine Albizia

De plus, sera offert aux gagnants et en primeur le nouveau jeu de piste pour découvrir les jardins Albizia de façon ludique.

Jardin Albizia - Domaine Albizia

Les 2 grandes nouveautés de cette année sont :

1 - L'ouverture du salon de thé : les délices de tante Cerfeuil

Un salon de thé ouvrira ses portes au 1er mai 2022 proposant une large sélection de thé et infusions à base de fleurs, plantes et fruits, ainsi qu'une sélection de bières locales et autres boissons rafraichissantes... Mais aussi de délicieuses pâtisseries cuisinées maisons (teurgoules cuites au feu de bois, cheesecake, tartes au chocolat, financiers...)

2 - Le jeu de piste de la carte au trésor

Ce jeu sera proposé toute la saison 2022 aux visiteurs des jardins Albizia. Il s'adresse aux petits et aux grands (idéal pour les familles), ce jeu se fait sans réservation et propose de découvrir les jardins d'une façon ludique en proposant des énigmes tout au long du parcours et en remplissant la carte au trésor qui leur est remise à l'entrée du parc.

Domaine ALBIZIA

https://domainealbizia.com/fr/accueil