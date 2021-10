Du lundi 11 au 15 octobre 2021 gagnez un week-end au Château d'Hermival

- 1 Nuit au château dans la chambre de Guillaume pour 2 personnes

- Les petits déjeuners pour 2 personnes

- Les plateaux repas servi au château pour 2 personnes

- L’accès au Jacuzzi durant votre séjour

- Valeur de ce séjour : 200€

- Valable un an à compter du tirage au sort / réservation du lundi au jeudi

Situé dans le Pays d'Auge, au cœur de la Normandie, Adrien et Anne-Hélène vous reçoivent dans ce château du 16ème siècle rénové en une grande maison d'hôtes chaleureuse et confortable. Vous y retrouverez 5 chambres et suites pouvant accueillir entre 2 et 6 personnes. Vous pourrez ainsi venir séjourner seul ou en couple, mais également avec vos amis et/ou votre famille. Promenez vous dans le parc du château et profitez d'un moment de détente dans le jacuzzi après un massage relaxant. Evadez vous à la compagne et découvrez la côte fleurie et le bord de mer à seulement 20 minutes (Deauville, Trouville...).

https://www.chateauhermival.fr/