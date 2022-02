Du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022 gagnez un séjour au DOMAINE DE OUEZY

Chaque jour "la boite à sons" vous permet de jouer, de gagner des cadeaux et de vous sélectionner pour le tirage au sort du vendredi 11h45.

Bon cadeau pour la cabane les pieds dans l'eau, qui est la dernière cabane construite sur le domaine.

Cette cabane est au sol mais est de loin la plus confortable de toutes. Elle dispose d'un jardin privatif en plein milieu d'un champ où vivent paisiblement les animaux. Les cabaneurs peuvent faire un feu, se relaxer sur un transat. De l'autre côté de la cabane, se trouve une terrasse construite sur la rivière du Laizon, où se situe une petite porte pour pouvoir mettre les pieds dans l'eau d'où le nom de cette cabane.

Le bon cadeau inclut une nuit pour 4 personnes (à partir de 3 ans), les petits-déjeuners, 2 repas normands (chauds) et 2 repas froids (valeur totale : 235€).

Cabane "les pieds dans l'eau" - Domaine de Ouezy

Les heureux gagnants auront accès en illimité au parc arboré et fleuri de 20 hectares où se trouve une ferme pédagogique avec plus de 1000 animaux vivant en semi-liberté.

La cabane se situe également au milieu de nos vergers bio de pomme et poire qui permettent de récolter, transformer et mettre en bouteille sur place des produits cidricoles 100% bio tel que le calvados AOC pays d'auge, du pommeau, du jus de pomme, du cidre, de l'halbi et du champoiré.

Cabane et animaux - Domaine de Ouezy

https://cabane-insolite.com/