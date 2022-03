Jouez et repartez avec votre table brasero barbecue !

Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril entre 11h et 12h relevez des défis , gagnez et vous serez sélectionné pour remporter :

Table brasero barbecue

Vous serez séduit par cette table brasero barbecue multifonction:

Elle peut être utilisée comme foyer de chaleur, barbecue et bac à glaçons. Idéal pour offrir une chaleur agréable à l’extérieur, faire un barbecue avec des amis ou glacer les boissons..

Ce foyer carré est entouré d'une grande table qui non seulement vous protège des brûlures, mais vous permet également de placer des aliments pendant que vous cuisinez

Il existe six bouches d'aération au bas de ce poêle qui permettent à l'air de circuler et de maintenir les bûches au feu. Vous n'avez plus besoin de déplacer les bûches tout le temps.

Un seul numéro à retenir : 03 80 42 15 15