Embarquement Immédiat dans les airs cette semaine

Découvrez les Cévennes, le Pont-du-Gard, Uzès comme vous ne les avez jamais vus avec Les Montgolfières du Sud. Une heure durant vous survolerez les villages de l’Uzège ou de la Cèze .

En ballon on sait d’où on décolle mais pas ou l’on atterrira. Chaque vol est une aventure et une découverte.