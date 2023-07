EMBARQUEMENT IMMEDIAT - Gagnez un séjour unique à Montpellier !

Pour bien commencer l'été, France Bleu Paris vous offre un séjour inoubliable avec l'Aéroport de Montpellier et Bonne Compagnie ! C'est une véritable mise au vert que l'on vous propose lors d'un séjour pour deux qui vous emmènera dans les lieux incontournables de Montpellier !

A gagner :

2 billets aller-retour Paris Orly – Montpellier avec la compagnie Transavia

1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner pour 2 personnes

Les déplacements en taxi pendant le séjour entre les différents lieux prévus au programme pour 2 personnes, prise en charge et retour à l’Aéroport de Montpellier Méditerranée

Mais aussi : un déjeuner au restaurant Effet Mer, un apéritif à La Terrazza, un dîner au Repas Gus et une soirée au Dune Club.

Et bien évidemment à vous de découvrir les richesses de Montpellier, comme ses nombreux parcs et jardins avec le jardin des plantes, le plus ancien jardin botanique de France créé en 1593 sous Henri IV, qui devait permettre aux élèves la Faculté de Médecine de se familiariser avec les plantes médicinales. Et bien évidemment, rien ne vous empêche d'aller profiter de la Méditerranée à quelques kilomètres de là !

Le jardin des plantes à Montpellier © Getty - Christophe Boisvieux

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.