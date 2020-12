Jouez, gagnez... Embarquement immédiat pour Le Parc de Sainte Croix !

A partir de lundi 7 décembre, France Bleu Sud Lorraine et le Parc de Sainte Croix vous offrent votre séjour pour deux personnes à La Grange aux Coyotes !

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, venez à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté...

D’une superficie de 600 m², la Grange aux coyotes se compose de 11 chambres avec mezzanine pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes et offre un espace de vie remarquable face aux coyotes, aux ours noirs et aux ratons-laveurs que vous pourrez par ailleurs observer des chambres et terrasses...

Inscrivez-vous au 03.83.36.20.20. et jouez avec Jérôme Prod'Homme, tous les jours, du 7 au 11 décembre 2020, à partir de 11 Heures

La Grange aux Coyotes

