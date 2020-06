Embarquement immédiat : un séjour à Vars à gagner

Jouez à "Embarquement Immédiat", votre grand quiz de 11h à midi du lundi au dimanche sur France Bleu Provence et gagnez un magnifique séjour estival à Vars (Hautes-Alpes).

A gagner : une semaine en appartement (du samedi au samedi) pour 4 personnes à Vars + forfait remontées mécaniques 6 jours

Valable du 4 juillet au 22 août 2020, sous réserve de disponibilité, séjour non négociable, non remboursable et incessible.

Retrouvez Vars en montagne cet été :

200km de sentiers randonnée

100km d’itinéraires et pistes VTT,

Réserve de nature du Val d’Escreins à découvrir en famille

Des activités nature pour tous et une nouvelle luge sur rail

VTT- Vars Bike Park - Rémi Morel

A découvrir durant votre séjour à Vars

Val d’Escreins

Les parcs d’attraction, ça vous tente ? Direction le Val d’Escreins à Vars, parc d’attraction 100% nature. Au programme : découverte du sentier botanique, escape game de la Chapelle, exposition à la découverte de la faune et de la flore, sentier thématique, itinéraires de trail, randonnée ou encore parcours d’orientation. Sans oublier de nombreuses places à feu pour vos barbecue au bord du torrent.

Vars Bike Park

Enduro, cross-country ou descente, découvrez les 100km d’itinéraires et pistes VTT de Vars. L’incontournable de votre séjour sera la descente VARS-Embrun, 32km entre le sommet de la station et les rives du lac de Serre-Ponçon. Il ne faudra pas oublier votre maillot de bain pour un petit plongeon au plan d’eau à l’arrivée !

Col de Vars

Vous ne pouviez plus voir votre « home-trainer » en peinture pendant le confinement ? Bonne nouvelle, partez à l’assaut du Col de Vars à vélo, rien de mieux pour vous mettre en jambes avant d’attaquer les cols alentours (Izoard, Lautaret, Galibier…)